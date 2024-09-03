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日本多地遭殃！大量「中國製香菸」沖上海岸　地方政府清不完

疑似貨櫃落海？大量中國製香菸沖上日本海岸　地方政府清理叫苦連天

▲ 大量中國香菸沖上岸。（圖／翻攝YT／KAB NEWS 熊本朝日廣播）

圖文／CTWANT

自2024年7月下旬開始，日本長崎、熊本、鹿兒島等縣市的海岸線，不斷有中國製造、未拆封的全新香菸盒被潮水沖上岸。目前懷疑是有貨櫃在貨輪航行途中落海，才會造成這種狀況。由於有造成海洋汙染的風險，日本各地方政府和警察、海上保安部正持續展開海岸線清理工作。

據日本《讀賣新聞》報導，從今年7月起，就有大量紅、藍、綠、白等各色的中國製香菸盒被沖上海岸，最先在鹿兒島縣薩摩川內市甑島、枕崎市、南大隅町等地海岸被發現，隨後在熊本縣天草地區、長崎縣島原半島以及靠近南韓的對馬市都有發現，南北橫跨距離達350公里。

雖然這些香菸沒有拆封，但因被海水浸泡，不但外觀變形，還散發出難聞的刺鼻異味，對沿岸居民造成影響，為此地方政府已經開始組織人手，著手清理。

「不管怎麼撿，新的香菸盒還是會不斷冒出來。」參加長崎市海岸清潔活動的65歲志工熊川泰秀滿臉困擾的表示，「還有許多海灘沒有清乾淨，我們根本不知道有多少。」

據了解，從今年8月開始，熊川所屬的公民志工團體已經在當地回收超過1600盒香菸。熊本縣天草室牛深警察署則透露，至今已回收超過5000盒中國香菸；鹿兒島縣指宿市也表示，已回收差不多能裝滿2個輕型卡車的量；長崎縣離島五島市則收集到大約1500盒。

長崎縣海關監管科科長岩崎健表示，「如此大量的香菸在我們管轄範圍內被沖上岸還是第一次。」

鹿兒島大學特聘教授、海洋漂流物專家藤枝繁指出，如此大量的單一性物品被沖上岸，懷疑是貨輪運送途中有貨櫃落海導致。不過日本當局目前尚未收到這類通報。

類似案例過去也曾發生，2022年有大量產自俄羅斯的注射器被沖上日本海沿岸，據稱就是貨輪運輸的貨物墜落所致。另據《日本漂浮物協會雜誌》的文章，2006年也有一艘從中國天津出發的貨輪，航行至韓國釜山附近時有貨櫃墜落，導致大量墨水匣落入海中，之後被沖上韓國海岸的約有18萬盒，日本也發現451盒。

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關鍵字：

中國香菸日本海岸海洋汙染地方政府清理工作

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