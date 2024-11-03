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康芮災損近7.8億元　農業部公告宜花東3縣市農產全品項救助

▲康芮颱風高達12級陣風強襲下，雲林來不及採收的稻米、玉米全區倒伏，即便有防風網的青椒也造成農損慘重。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲康芮颱風農損累積近7.8億元，圖為雲林來不及採收的水稻倒伏。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

康芮颱風襲台導致農水產災損持續攀升。根據農業部今天最新統計，農業產物及民間設施損失累積7億7965萬元。農業部表示，已啟動康芮颱風救助方案，公告宜蘭縣、花蓮縣、台東縣3縣市農產業全品項現金救助及低利貸款，雲林縣台西鄉等4鄉鎮的大蒜也列入救助品項。

農業部表示，昨已主動公告農損救助方案，除宜蘭縣、花蓮縣、台東縣農產業全品項現金救助及低利貸款地區；另公告花蓮縣及台東縣部分鄉鎮本田中後期稻米、雲林縣四湖鄉、口湖鄉、麥寮鄉、台西鄉的大蒜也列入本次天然災害現金救助及低利貸款。

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在漁產業部分，農業部也公告台東縣成功鎮、長濱鄉及東河鄉的在港漁船（筏）為本次的現金救助及低利貸款項目。

農業部表示，本次康芮颱風造成嚴重農損，截至今天上午11時止，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物及民間設施估計損失計7億7965萬元，以雲林縣損失2億4777萬元(占32%)最嚴重，其次是花蓮縣損失2億3513萬元(占30%)、台東縣損失1億7772萬元(占23%)。

農業部指出，為減輕農民朋友負擔，已加速行政作業，將全力協助農民朋友災後復耕復建，陸續依各地地方政府勘災結果公告救助品項及地區，符合上述救助公告的農漁民，可於今起至11月15日期間，向公所申請現金救助，農民可透過「農產業天然災害現地照相APP」拍攝田區災損照片，以利加速審核流程。

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