快訊／高雄幾乎泡水裡！恐怖豪雨彈猛炸　陳其邁：接200件災情

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風強風暴雨狂炸高雄，雖然颱風中心已經離開台灣，但暴風圈及西南風帶來的豐沛雨量，讓高雄地區多處傳出積淹水災情。高雄市長陳其邁今（25）日上午召開凱米颱風高雄市災害應變中心第三次工作會議，他指出，目前接獲災情通報大約有200件，市府會持續注意，迅速做處理。

▲恐怖豪雨彈猛炸，「高雄幾乎泡水裡」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市鼓山分局周邊道路也淹成汪洋。（圖／記者吳奕靖翻攝）

颱風暴雨彈持續狂轟，高雄多處區域紛紛出現積淹水災情，不少網友在網路傳照片回報，只見市區多處馬路淹成「黃河」，停放在外的汽機車也都泡在水裡，仁武中華里也傳出全面淹水及停電。

▲▼恐怖豪雨彈猛炸！「高雄幾乎泡水裡」。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今早召開災害應變中心工作會議，他表示，累積在過去24小時，山區如茂林已達1000毫米雨量，預估今天山區雨量會達500-600毫米；平地部分地區，在美濃、岡山、燕巢時雨量超過100毫米。滯洪池因暴增雨量也都幾乎接近滿水位，會隨時注意相關滯洪池及水門、抽水機運作狀況，隨時做機動調整 。

美濃地區旗山溪滿水位，美濃湖也因上游積水造成溢堤現象，已跟地區指揮官軍方聯繫，密切注意水情狀況，隨時做預防性人員撤離。

▲凱米豪雨猛襲，陳其邁表示，截止目前已接獲約200件災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，這一波大雨會持續到今天晚上甚至到明天凌晨，提醒民眾仍有強風豪雨盡量減少出門，尤其低窪或是溪邊海邊請勿前往，勿前往沒有必要的行程。至於目前災情統計，約通報200件災情，大概屬於路樹倒塌、部分積淹水狀況，局部積淹水狀況有些已排除，但因持續下雨，仍會注意強降雨狀況，會迅速做處理。