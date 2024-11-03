吳忠達陣亡留2子1女！死前見這幕：我們守不住　牧師曝最後對話

▲44歲退役特戰兵吳忠達（左）赴烏擔任志願兵，不幸在前線遭砲擊陣亡。（圖／翻攝自臉書／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會）



記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

烏俄戰爭戰火持續延燒，繼2022年戰死沙場的曾聖光後，44歲台灣志願兵吳忠達10月31日在前線執行任務時，不幸遭俄軍的手榴彈擊中，當場死亡。牧師黃春生表示，吳忠達是為心裡非常柔和的貓戰士，如今留下2子1女，3人皆未成年。

▲黃春生牧師PO與吳忠達生前對話紀錄 。（圖／翻攝黃春生牧師臉書，下同）



吳忠達來自高雄，是陸軍特戰部隊退役，2023年加入國際軍團半年，並至烏克蘭正規軍任職。黃春生牧師在臉書PO出與吳忠達生前對話，表示吳忠達在戰地收容很多流浪貓，自掏腰包飼養，收到物資補給還會分送給樓下老奶奶，他形容吳忠達是位心裡非常柔和的貓戰士「為民主、自由而戰」。

吳忠達上月外出時發現有些地方在挖戰壕，當時他就傳訊和黃春生說「這不是件好事，代表前面我們守不住」，10月23日吳所在安全屋旁的民宅遭炸，被迫轉換地點，吳還很捨不得救援的9隻貓咪及鄰居老奶奶、小朋友，怎料同月30日，吳宗達奉命潛入盧甘斯克（Luhansk）前線，進行夜間偵測任務，遭俄軍丟下一個手榴彈擊中，當場陣亡，成為第2位不幸陣亡的台籍士兵。

黃春生透露，吳忠達在台灣還有2子1女，3人皆未成年，目前由阿嬤照顧，吳忠達陣亡消息傳回台灣後，高雄市長、苓雅區公所已派人前往林家慰問。