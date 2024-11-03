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台灣首廟天壇府城歷史健行　黃偉哲盼走出健康進行台南探險之旅

▲台灣首廟天壇3日一早舉辦「2024台南府城歷史健行」，市長黃偉哲受邀出席，與熱情民眾合影留念，場面相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣首廟天壇3日一早舉辦「2024台南府城歷史健行」，市長黃偉哲受邀出席，與熱情民眾合影留念，場面相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣首廟天壇3日一早舉辦「2024台南府城歷史健行」，市長黃偉哲受邀出席，與熱情民眾合影留念，場面相當熱絡，本次健行活動結合台南400文化歷史，吸引了近2600名民眾報名參加，市議員許至椿、陳怡珍、沈震東等也到場關心。

▲台灣首廟天壇3日一早舉辦「2024台南府城歷史健行」，市長黃偉哲受邀出席，與熱情民眾合影留念，場面相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，很開心民眾來參加首廟天壇舉辦的第二屆府城歷史健行，天壇是台南歷史悠久且人潮聚集的廟宇，更是在地民眾宗教信仰的中心之一，近期山陀兒、康芮颱風來襲，感謝神明保佑市民平安，希望今日活動也讓大家走出健康。此外，他歡迎民眾在健走之後前往參觀台灣設計展及My Melody & Kuromi 台南探險之旅，度過充實愉快的週日。

▲台灣首廟天壇3日一早舉辦「2024台南府城歷史健行」，市長黃偉哲受邀出席，與熱情民眾合影留念，場面相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2024台南府城歷史健行」以4.2公里路線串聯20處台南府城國定與市定古蹟，包括北極殿、赤崁樓、大觀音亭等著名地標，活動倡導「無痕健行」精神，鼓勵民眾攜帶個人水瓶，維護古蹟環境，讓參加者在健走中深入探索府城歷史，增進對宗教文化與傳統建築的了解。

主辦單位首廟天壇為每位參加者提供紀念衫及健行護照，護照內含路線介紹、景點蓋印處與餐點兌換券，活動完成者將獲得天壇祈福紀念獎牌、運動毛巾及精美餐點。此外，也準備超過200項摸彩好禮，活動結束前將進行抽獎，讓參加者有機會贏得精美獎品。

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