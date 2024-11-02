日本暴雨恐引洪災！松山針對18萬人發「最高警戒」　影像曝驚人雨勢

▲低氣壓與鋒面2日造成西日本降下暴雨，廣島縣廣島市一輛汽車行駛於被洪水淹沒的道路。（圖／達志影像／美聯社）
記者羅翊宬／綜合外電報導
受到今年第21號颱風康芮減弱後的低氣壓及鋒面影響，日本四國愛媛縣松山市今（2）日創下時雨量100毫米以上的猛烈暴雨，部分地區的24小時降雨量甚至超過往年一整個月的2倍，為此松山市發布警戒等級最高的「緊急安全確保」，防止洪水與土石流造成災情。另外，南韓濟州島也迎來驚人雨勢。
根據《日本放送協會》，受到低氣壓與滯留鋒面等影響，日本列島西半部地區（中國、四國、九州）於2日迎來強烈降雨，其中位於四國的愛媛縣多個地方接連發布警報，擔憂在短時間內集中降下驚人雨勢，而松山市更於中午針對市內10個地區18萬9552人口發布警戒層級最高的「緊急安全確保」，提醒民眾疏散至安全的地方。
松山市ロープウェイ街— ポルナレス (@323x) November 2, 2024
大雨で道路冠水中！
いかないほうがいいです pic.twitter.com/Oa3yJGR3EH
NHK職員2日上午11時（台灣時間上午10時）開車行經松山市市區的本町，從副駕駛座上拍攝的影像可以看到，道路已經開始積水，汽車行經時揚起大片水花，其他民眾更只能牽著機車在人行道行走。該名職員感嘆道，「能明顯感受到風雨變強，自身安全受到威脅的感覺，風勢強到難以步出車外行走」。
透過降雨雷達回波預測，愛媛縣松山市、今治市附近恐將迎來每小時降雨100毫米以上的驚人雨勢。其中，今治市玉川町已經測得，截至中午以前的一小時降雨量已突破120毫米。
JR松山駅水が溢れてる— 青海 麗華(あおみ れいか) (@karirei4848) November 2, 2024
店舗にも水が大量に流れ込んでる
新駅でリニューアルしたところなのに
これは想定外でしたね
排水機能停止
土嚢もないらしくて大変#松山駅 #JR松山駅 pic.twitter.com/PjQ4kEJgym
至於位於本州近畿地方的和歌山縣，也因此迎來驚人降雨。和歌山縣海南市岡田某停車場就有男子從愛車內拍攝到影像，只聽聞風雨聲絲毫沒有停歇。他透露，原本上午以前雨勢還很弱，豈料過了下午1時以後，風雨竟突然增強，甚至強到就連外出也變得困難，宛如颱風過境般。
報導指出，西日本的強降雨仍會維持數個小時，而低氣壓與鋒面預估2日晚間便會移向東日本，對關東甲信地區造成危害。報導也警告，大阪府、京都府、愛媛縣、德島縣有極高的機率出現土石流，而廣島縣、山口縣、島根縣、京都府則可能有河川會因此泛濫。
【松山市付近で猛烈な雨 「緊急安全確保」発令】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) November 2, 2024
????️ 気象庁は2日11時49分、愛媛県に「記録的短時間大雨情報」を発表した。11時30分までの1時間に、松山市付近で約100ミリの猛烈な雨が降った模様。
松山市は同日12時00分、洪水のおそれがあるとして、市内10地区の10万161世帯18万9552人に… https://t.co/O2uY2xFam3 pic.twitter.com/6wvbmghVRx
根據統計，九州長崎縣松浦在24個小時內的累積降雨量達341.5毫米、佐賀縣伊方里則達到272.5毫米。
另外，根據《韓聯社》，南韓濟州島從昨（1）日起至今，在短短2天以內的時間便降下超過300毫米的雨量，包括山川壇的累積降雨量便達333毫米，而位於濟州島北部的濟州地方氣象廳則是測得238.4毫米的降雨，創下1923年開始觀測氣象以來，101年內11月份最高的累積降雨量。
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