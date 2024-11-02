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日本暴雨恐引洪災！松山針對18萬人發「最高警戒」　影像曝驚人雨勢

▲▼低氣壓與鋒面2日造成西日本降下暴雨，廣島縣廣島市一輛汽車行駛於被洪水淹沒的道路。（圖／達志影像／美聯社）

▲低氣壓與鋒面2日造成西日本降下暴雨，廣島縣廣島市一輛汽車行駛於被洪水淹沒的道路。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到今年第21號颱風康芮減弱後的低氣壓及鋒面影響，日本四國愛媛縣松山市今（2）日創下時雨量100毫米以上的猛烈暴雨，部分地區的24小時降雨量甚至超過往年一整個月的2倍，為此松山市發布警戒等級最高的「緊急安全確保」，防止洪水與土石流造成災情。另外，南韓濟州島也迎來驚人雨勢。

根據《日本放送協會》，受到低氣壓與滯留鋒面等影響，日本列島西半部地區（中國、四國、九州）於2日迎來強烈降雨，其中位於四國的愛媛縣多個地方接連發布警報，擔憂在短時間內集中降下驚人雨勢，而松山市更於中午針對市內10個地區18萬9552人口發布警戒層級最高的「緊急安全確保」，提醒民眾疏散至安全的地方。

NHK職員2日上午11時（台灣時間上午10時）開車行經松山市市區的本町，從副駕駛座上拍攝的影像可以看到，道路已經開始積水，汽車行經時揚起大片水花，其他民眾更只能牽著機車在人行道行走。該名職員感嘆道，「能明顯感受到風雨變強，自身安全受到威脅的感覺，風勢強到難以步出車外行走」。

透過降雨雷達回波預測，愛媛縣松山市、今治市附近恐將迎來每小時降雨100毫米以上的驚人雨勢。其中，今治市玉川町已經測得，截至中午以前的一小時降雨量已突破120毫米。

至於位於本州近畿地方的和歌山縣，也因此迎來驚人降雨。和歌山縣海南市岡田某停車場就有男子從愛車內拍攝到影像，只聽聞風雨聲絲毫沒有停歇。他透露，原本上午以前雨勢還很弱，豈料過了下午1時以後，風雨竟突然增強，甚至強到就連外出也變得困難，宛如颱風過境般。

報導指出，西日本的強降雨仍會維持數個小時，而低氣壓與鋒面預估2日晚間便會移向東日本，對關東甲信地區造成危害。報導也警告，大阪府、京都府、愛媛縣、德島縣有極高的機率出現土石流，而廣島縣、山口縣、島根縣、京都府則可能有河川會因此泛濫。

根據統計，九州長崎縣松浦在24個小時內的累積降雨量達341.5毫米、佐賀縣伊方里則達到272.5毫米。

另外，根據《韓聯社》，南韓濟州島從昨（1）日起至今，在短短2天以內的時間便降下超過300毫米的雨量，包括山川壇的累積降雨量便達333毫米，而位於濟州島北部的濟州地方氣象廳則是測得238.4毫米的降雨，創下1923年開始觀測氣象以來，101年內11月份最高的累積降雨量。

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