10校推「16周新制」都是公立大學　私校團體曝原因：與學費無關

▲對於沒有私校推動16周制，教育部表示尊重大學自主。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為與國際接軌，114學年將有10所國立大學推動一學期16周，卻不見私校，外界認為和私校收取高額學雜費有關。私校協進會理事長何明果反駁，跟收費多寡無關，主要是各校狀況不同，有的課程需要比較長的實習時間，也要符合教學理念與特質。教育部表示，尊重各校自主決定，更動周數需符合規定。

為與國際各大學接軌，由台大、台師大、台科大組成的台大系統，首先推動「一學期16周」。根據教育部最新統計，113學年共有台大、台師大、台科大、清華大學、陽明交通大學、暨南大學、台北大學等7校實施一學期16周，而包括政大、中央、台藝大等校，則預計在114學年推動。

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上述推動10所大學，全部都是國立大學，對於私校意願參與，私校家長、學生與教育團體都曾提到，若縮短學期時間，私校學雜費這麼高，應該將縮減兩周的費用退還給學生。

對此，私立大學校院協進會理事長何明果指出，私校一學期要採取16周或18周，跟收學雜費的多寡無關，「不會有這個考量」，外界想太多。他說，國立大學希望與國際接軌，所以改為16周，但各校狀況不同，部分學校需要比較長的實習時間，也要符合各校的教學理念與特質，所以應該由各校自主決定，外界不宜過多解讀。

教育部則表示，尊重各大學自主決定是否推動一學期16周。但根據目前大學法施行細則第23條規定，大學學分計算，原則以授課滿18小時為一學分，大學若因應辦學特色或發展目標，有調整每學期授課周數需求，因學期周數調整涉及學生學習權益及教師教學規劃等重要事項，應該辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過，確保校內多元意見交流及落實民主正當性。