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點名「6間手搖飲」爆紅後快速殞落　他嘆：清玉最冤枉！全場搖頭

▲紅極一時的手搖飲店。（示意圖／ETtoday資料照）

▲紅極一時的手搖飲店。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣手搖飲十分盛行，有愈來愈多品牌推出，民眾的選擇也更加多樣，有網友點名6家曾經紅極一時的手搖店，包括廖老大、丸作、清玉、一芳等等，印象最深刻的就是清玉，靠著招牌「黃金比例」走紅，卻也因此跌落神壇，「其實清玉很好喝，但操作過頭了」。

有網友在PTT發文，「那些快速殞落的飲料店」，列出6家當年很紅，之後卻消失的飲料店，分別是廖老大、紅景天、清玉、丸作、英國藍以及一芳。

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他認為清玉消失很可惜，想起當年清玉新竹分店大排長龍，大家都搶著買黃金比例的翡翠檸檬茶，雖然黃金比例就是全糖，但其實蠻好喝的，「清玉也不是標榜啥健康飲品的店，居然就這樣GG了，其實也蠻冤的吧」。

▲▼。（圖／ETtoday資料照）

▲清玉全盛時期，買一杯飲料要等20分鐘。（圖／ETtoday資料照）

對此，網友點出清玉消失的關鍵，「翡翠檸檬其實好喝，當時操作過頭，結果就是物極必反」、「清玉就以為黃金比例多猛不給調整，事實上就是對市場來說太甜」、「清玉做一杯飲料等超久」、「展店實在太快，基本客源都還沒建立就猛開分店」、「清玉的問題應該是搞飢餓行銷，店員動作超慢，故意營造大排長龍的場景」、「清玉是行銷策略要顧客等很久，買過幾次就不會再去了，飲料店那麼多，誰在跟你傻等」。

其他網友則表示，「清玉也沒完全GG啦，還是會看到呀」、「紅景天股票還下市變壁紙，有買的同事錢就蒸發惹」、「丸作還有，珍珠蠻好吃的」、「在香港買了一杯一芳，又貴又難喝」、「英國藍真的好好喝」、「丸作芝麻珍珠很讚，後來去發現珍珠種類變少了」、「英國藍還滿好喝的，現在都倒光了」、「一芳水果茶系列真的強」。

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