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Meta財報擊敗華爾街預期　估明年AI支出顯著加速

Meta AI

▲Meta AI是一種生成式AI聊天機器人助理。（圖／取自Meta AI網頁

文／中央社

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms於30日公布第3季營收和獲利優於分析師預測，同時示警明年人工智慧（AI）相關基礎設施開支將「顯著加速」增加。

路透社報導，這些財報結果對投資人傳達了不同的訊號，即Meta核心社群媒體事業的數位廣告銷售能否足以持續應付AI擴建的龐大成本。

Meta 30日盤後交易股價下跌2.9%。

Emarketer首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）指出：「Meta需要證明它持續能應付明年擴增的AI成本，若其核心廣告事業出現任何減弱情形，都可能讓投資人感到緊張，因為投資人仍在等待Meta擴大押注AI的回報。」

如同其他科技巨擘，Meta大舉投資資料中心以從生成式AI熱潮中獲利，但又不像雲端服務供應商一般，Meta不預期立刻從這些投資中賺錢，因此支出方面更易受到投資人檢視。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前在與分析師的電話會議中坦承，增加基建設施支出「可能不是投資人短期內想要聽見的」，但稱公司將持續投資。

他說：「我認為這個商機真的很大。」

祖克柏說，Meta AI是一種生成式AI聊天機器人助理，能夠生成影片和回答問題，目前每月活躍用戶超過5億戶，這表示Meta AI用戶數量較上次於9月披露的4億戶大幅成長。

這家全球最大社媒公司第3季控制成本支出，總開支達232億美元且資本支出為92億美元。Meta預測年度支出小幅改善，將總開支預測由980億美元減至960億美元。

投資人對Meta近幾個月支出謹慎以對。Meta於4月公布支出預測高於預期導致股價下跌，股市價值流失2000億美元。

此外，分析師也對Meta員工人數提出質疑。Meta第3季員工人數達7萬2404人，高於上年同期的6萬6185人。

財務長李蘇珊（Susan Li）表示，Meta將專注讓公司各部門「更有效率」，包括持續增聘員工。

Meta第3季每股盈餘6.03美元，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師預期的5.25美元；Meta第3季營收達405.9億美元，而分析師估計為402.9億美元。

Meta預估第4季營收介於450至480億美元，而根據LSEG的數據，分析師的預測為463.1億美元。

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