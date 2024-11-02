連千毅賣「賓士行李箱假貨」無罪！　廠商判8月衰喊：還沒收到錢

▲連千毅直播販售賓士行李箱假貨，因無證據證明他故意賣假貨，判處無罪。（資料照／翻攝自連千毅臉書）

記者郭玗潔／高雄報導

知名網紅連千毅引爆「直播主之亂」，衍生出砸店、街頭開槍等糾紛，事後被判刑7年定讞，而他也在去年6月入監服刑，不過連千毅在直播上開賣的「賓士行李箱」被質疑是假貨，連千毅也曾大動作在臉書上開直播澄清，強調自己只是代銷商，並非製造商，也有授權書，更嗆「假一賠一百萬」。高雄地檢署偵查後，確認行李箱是假貨，偵結後依違反商標法將連千毅起訴。日前判決出爐，連千毅進貨的廠商依犯違反商標法，處8月徒刑，連千毅則獲判無罪，全案還可上訴。

擁有黑道背景的連千毅，約在3年前轉戰網路直播，成功在業界闖出一片天，但也因其行事作風太過高調，多次登上媒體版面，他引起的「直播主之亂」起因於他與另名寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁購買要價6000元的福箱槓上，從網路上互嗆叫囂，演變成砸店、街頭開槍風波。

而警方在連千毅落網後，從他的倉庫中查獲疑似仿冒品的「賓士行李箱」，當場查扣並帶回調查釐清，連千毅則大動作開直播維護商譽，強調自己是代銷商，並非製造商，也不是進口商，還表示「整個亞洲不是只有台灣總代理在賣賓士的東西！」更嗆說「假一賠一百（萬）」，不料高雄地檢署偵查後，確認行李箱是假貨，偵結後依違反商標法將連千毅起訴。

▲連千毅曾大動作PO出德國賓士提供的簡體中文授權書，想證明網拍的賓士行李箱是正版品。（圖／翻攝自MEIMO 蘭庭精品、連千毅FB）。

據調查，連千毅向「久瑞企業有限公司」王姓負責人購買賓士商品，並在「MEIMO蘭庭精品」直播販售。然而王男聲稱產品從廣州某家有經授權的A公司進貨，事實上則是向大陸不知名廠商批發仿冒的賓士行李箱、皮包、手錶等商品，再賣給連千毅，雙方約定每月結算售出商品款項。

王男應訊時辯稱，他的進貨都有跟廠商求證跟要求授權書、佐證資料，賓士這個商品也是他張姓德籍友人跟他說是正品，也有看過授權鏈並查證授權書的真假，確實有德國奔馳戴姆勒股份有限公司在香港登記，對方也有提供在大陸地區作賓士商標註冊的證明。

王男說，他不知道會進到假貨，何況在連千毅被搜索前，都沒買家反映這些商品是假的，可見品質不錯，不能因為商品鑑定不是正品，就反推他故意賣假貨。而且他和連千毅從合作到至今都沒有結算過，「因為連千毅有點難找」。

高雄地院審理，法官查看相關授權鏈資料，並沒看到A公司經上游公司授權經營銷售賓士系列商品等內容，且王男的訂單多達976件賓士商品，合計金額約26萬7972元，卻沒有付費給A公司的紀錄，可見他的上游也不是A公司，而是大陸不知名廠商，認為王男明知道是假貨還買賣，依犯違反商標法，處8月徒刑。另無證據顯示王男已向連千毅收錢，所以沒有不法獲利可徵收。可上訴。

而連千毅遭起訴的部分，因王男證稱不記得有沒有拿過授權書、商標註冊證給連千毅看過，不過案發後連千毅有向他要，他便將全部授權書給連千毅，且他當初有向連千毅表示這些商品是正品等語。另還有連千毅遭搜索後，曾傳訊問王男「我想請問你賓士行李箱您保證是正貨嗎」、「明天可能你要跟我一起開直撥(播)證明我們的賓士手錶是沒有問題的」等訊息，法官認為連千毅主觀上應無故意賣假貨的犯意，因證據不足，判他無罪。