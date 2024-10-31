颱風天全聯、家樂福「外送暫停」！超市量販營業時間、優惠一次看

▲康芮颱風停班停課，各大超市量販賣場營業時間看這裡。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

颱風康芮襲台，全台各縣市今（31）日停班停課，不過超市量販如全聯、家樂福、大潤發、美廉社等業者目前都正常營業，唯獨「外送服務」全聯小時達、家樂福加速配暫停。《ETtoday新聞雲》整理各大賣場營業時間、防颱優惠，方便還沒採買的民眾補貨省一波，也提醒外出備貨要留心風雨、注意安全。

超市、量販

▲全聯蔬果、生鮮優惠。（圖／記者林育綾攝）

★全聯

營業時間：全聯10月31日各地區門市會依風雨狀況，評估營業時間，以同仁安全為第一優先。「全聯小時達」配合各地停班公告，暫停外送服務。

●蔬果

履歷牛心番茄原價85元，特價75元。

進口青花菜原價75元，特價69元。

履歷青江菜單包36元。 履歷小白菜單包36元。

青森弘前富士蘋果#40，單顆特價55元。

美國宇宙脆蘋果#64，單顆特價29元。

●生鮮肉類

10月31日：

雲林土雞切塊，原價189元，特價165元。

挪威鮭魚菲力，單盒原價298元、特價199元，等於67折

11月1日至11月7日：

豬五花火鍋薄切肉片，每100公克特價43元。

11月1日至12月5日：

活凍大白蝦，原價單盒188元，特價159元。

●熟食、懶人料理

即日起至11月7日：

美味堂蒜蒜雞湯，原價189元，優惠價179元。

美味堂x清真中國牛肉麵食館聯名「紅燒牛肉湯」，原價199元，特價189元。

▲全聯聯名必比登推介老字號牛肉麵餐廳「清真中國牛肉麵食館」，「紅燒牛肉湯」優惠。（圖／業者提供）

即日起至11月3日：

「火山頭監製-豆乳鍋(全素)/鹽味豚骨鍋/海鮮貝類鍋/豚骨綜合鍋/松茸風味鍋(735~760ml)」，單包特價159元，任2包312元，平均每包156元。

「愛麵族鍋燒麵/美濃板條/刀削麵(200~220g)」，單包28元，任2包51元，平均每包25元。

「康寶2人份濃湯-自然原味/金黃玉米/火腿玉米/港式酸辣湯(3入)」，單袋115元，買1送1。

「灣仔碼頭手工水餃-高麗菜豬肉/玉米蔬菜豬肉/鮮筍高麗菜豬肉(30~40入)」，每包239元。



●泡麵

即日起至11月3日：

「維力炸醬麵-原味/素食(90gx5入)」每組76元，任1組加贈20福利點。

「農心-辛拉麵/爽口烏龍麵/辛辣白菜風味拉麵(120g)」單包38元，任5包169元。

「味丹味味麵精緻肉燥湯麵(78gx5入)」每組65元。

★美廉社

營業時間：10月31日全台門市正常營業（7:00-24:00）

11月1日至11月3日，「濃萃系列美式或拿鐵」（原價50元/60元），同品項買1送1。

即日起至11月12日，大杯經典拿鐵3杯99元（原價55元/杯）。

美廉社自有品牌「心樸市集」與「寵物好事」雙品牌，聯名推出「超柔抽取衛生紙加量版」100抽12包，促銷每袋109元。

★家樂福

營業時間：10月31日家樂福颱風天持續提供購物服務，量販／超市維持營業，部分量販店管理美食街／商店街同維持營業；外送「家速配」暫停服務。

家樂福在泡麵、罐頭、冷凍水餃，備貨量為平日2成以上，在菜價方面，民眾關心的颱風天後菜價是否上漲，目前已擬定陸續推出抗漲平價專區，提供民眾安心購買。推薦品項及防颱優惠，家樂福量販/超市同步。

即日起至11月7日：

履歷牛番茄，促銷75元。

青花菜，促銷69元（2入138元）。

履歷青江菜、小白菜，33元。

青森早生富士#46品規，49元。

華盛頓宇宙脆蘋果，促銷29元。 華盛頓宇宙脆蘋果#56品規，促銷39元。

即日起至11月11日：

美國馬鈴薯/200g，11元。

有機丸株金針菇/200g，12元。

獨家新品「211餐盤健康火鍋」750g，168元。

履歷去殼玉米筍120g，1盒39元。

日本紅春香地瓜500G，1袋119元

家樂福有機特級杏鮑菇1kg，109元（11月1日～11月6日）

▲家樂福青森蘋果限時優惠。（圖／業者提供）

11月1日至11月18日：

青森土岐蘋果46規格，39元。

青森蘋果雙色2入組(土岐Toki、紅顏姬)，贈INLOVE 濾掛咖啡包，每組特賣129元。全台家樂福量販/超市分店開賣，數量有限贈完為止。

▲家樂福推出青森蘋果雙色組。（圖／業者提供）

★大潤發

營業時間：大潤發10月31日全台正常營業，但仍以同仁安全為優先考量，門市將機動調整營業時間，如民眾有購物需求，可先查詢大潤發各分店臉書粉絲專頁。

大潤發生鮮蔬果、肉片、海鮮品，皆有2倍的備貨量，並推出多款優惠。另針對電池、雨衣、手電筒等品項也全都備足。

●生鮮

即日起至11月5日：

冷藏肉/解凍肉文昌雞切塊800g，每盒特價240元。 金目鱸魚片150~200g，2片特價178元。 美國華盛頓GALA蘋果，每粒特價13元。 台灣金針菇200g，每包特價13元。

●泡麵、烘焙甜點

「來一客杯麵-鮮蝦魚板/牛肉蔬菜風味(63gx3杯)」每組特價65元。

「肉桂蘋果千層蛋塔」每盒99元。

★愛買量販

營業時間：10月31日愛買全台門市正常營業。

愛買根據以往颱風期間的消費趨勢，生鮮食材、防災用品、個人衛生用品需求顯著上升，目前已加強庫存，特別增加瓶裝水、即食品、乾糧、電池、防水用品等高需求商品的備貨量，應付颱風來襲的各項需求，生鮮商品更增至平時的3倍。



即日起至11月12日：

澳洲板腱牛排，每100公克特價69元。

大成去骨雞腿三連包，特價299元。

雲林金目鱸魚，每尾109元。

嘉義鯛魚腹肉，每包165元。

台灣特級鮮香菇，每包特價65元。

包心白菜，每顆特價65元。

筊白筍89元，水蓮42元。

日本青森TOKI蘋果特價39元。

日本麝香葡萄350公克，特價369元。

「佳佳胡椒豬肚雞、佛跳牆、海鮮羹、古早味魷魚螺肉蒜、白鯧炊粉鍋」特價279元，任選2盒特價488元。



即日起至11月6日：

巨廚薑母鴨下殺88元。

日式綜合火鍋料每包特價99元。

日式品牌綜合火鍋料，半斤包裝95元。

超商（皆為正常營業）

★7-ELEVEN

7-11因應民眾防颱需求，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨；雨具相關商品提高1至2成備貨。同步推薦關東煮、滷味、熱罐等暖胃商品，颱風期間就近採買。

▲7-11防颱優惠。（圖／業者提供）

即日起至11月3日：

御料小館冷凍指定商品，任選2入95折、4入88折。

個人化湯品，兩入92折、3入88折。

進口泡麵，第2件6折。

隨緣泡麵，2件88折。

雙響泡，2件62元。

即日起至11月12日：

指定烘焙麵包第2件省10元。

即日起至11月26日：

統一H2O純水1500ml，2瓶39元。

愛之味分解茶590ml，4入特價98元。

PH9.0鹼性離子水800ml，第2瓶5折。

★全家

全家提升備貨量，同步推出FamiCollection大罐瓶裝水、飲料、家庭號土司、大瓶裝鮮乳、泡麵、零食等多項商品優惠，如家庭號土司與大瓶裝鮮乳搭購享優惠價、指定葉菜商品3件100元。uno pasta義大利麵搭配指定飲品享79折，媽媽煮藝袋裝小吃、泡麵、餅乾零食也提供多件折扣。

即日起11月3日：

農心辛炒麵起司風味買1送1。

即日起至11月12日：

「全家」匠土司家庭號或加州葡萄餐包任1件，加購牧場直送4.0、鮮乳坊桂芳鮮乳、義美全脂鮮乳等指定大規格鮮乳任1瓶，合購價129元。

FamiCollection天然水(2.2L)、鹼性離子水(1385ml)，任選兩件50元。

蜂蜜水、蜂蜜檸檬水或冷壓椰子水 (870ml)，單件特價95元。

牧場直送4.0鮮乳 (1858ml) ，單件特價189元。

uno pasta義大利麵全品項搭配FamiCollection，指定飲品享79折。



即日起至11月26日：

媽媽煮藝指定冷凍炸烤物享2件92折、4件88折優惠。

維力一度贊系列泡麵 (蒜味豚骨/番茄牛肉/剝皮辣椒雞麵) 任選兩件109元。

卡迪那洋芋片指定口味 (牛排/地瓜片鹽奶油/海鹽波浪)、卡迪那德州薯條 (茄汁/香辣/義式披薩)，任選第二件6折。

Pansonic黑錳乾電池8入 (3號/4號)、鈦元素電池10入享同價位第二件5折。

即日起至12月31日：

玉美、鄰鄉良食39元葉菜商品，任選3件100元。

★萊爾富

三好米校長香米(單件原價239元)，第2件10元。

光泉調味牛乳(蘋果/草莓，單件原價30元)，任選第2件15元。

光泉鮮乳936 mL(全脂/低脂，單件原價100元)，任2件172元。

大罐瓶裝水樂法PH7.5鹼性水1480ml (單件原價35元)、Hi-Life 海洋深層水2000ml (單件原價49元)，同品項第2件10元。

微波即食：Hi-Life系列的美式香辣雞球(單件原價45元)、燒烤珍珠七里香(單件原價45元)、碳燒雞腿塊(單件原價49元)，「任選2件88折、任選3件83折」。

★OKmart

營業時間：10月31日正常營運，但門市以同仁安全第一優先，必要時暫停營業。

全台門市指定消費滿百，回饋10元購物金。指定飲用水第2件10元，泡麵、袋裝鮮食、電池「第2件5折起」！



安心宅滿百送10元 爆米花加購$29元。

全店指定飲用水第2件10元。

OK WATER桶裝水加量不加價。

泡麵、鮮食特惠價，指定門市可現煮。

多款電池任選二件5折起。