一堆YTR自爆上過心靈課！他愣「這什麼操作？」　網曝背後真相

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻家寧YT、IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber家寧新影片的狀態，引發網路上對於「心靈課程」的深入討論，此外，Andy老師以及「這群人」中除了尼克和茵聲外，其他5名成員也上過課，就有網友驚呼，家寧的影片上傳6天而已，不少YouTuber紛紛上傳相關討論的影片，並承認上過心靈課程，好奇這是什麼操作，貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，「蜜月期popoo流量」，自從家寧的新影片發出後，許多YouTuber紛紛跳出來承認曾上過心靈課，還有許多相關的影片，而且該支影片上傳6天，已累積235萬觀看次數，「會不會其實這是YouTuber一連串的流量大操作？大家動作真的有這麼快速嗎？」

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貼文曝光，有網友指出，「有可能像酷炫說的，因為事情被爆出來，多位網紅與其被實錘，不如趕快跳出來講」、「我也覺得是這樣，自爆比別人爆料好」、「大網紅都參加過，拉人，所以一大群網紅參加過也不意外」。

酷炫日前在YT上傳新影片，許多YouTuber自爆曾參加過課程，「我的角度看起來，更像是在打預防針」，因為同期的學生隨時會PO出合照，不如先自爆。

酷炫表示，網紅們參加心靈課程都是出於自己的選擇，希望透過這些課程去解決自身的問題，認為網友們應該將注意力放在「為何他們會選擇參加這些課程」的原因，而非批評他們的選擇，「我們無法站在別人的角度感受他們的痛苦，但我們可以選擇尊重」。

▼Andy老師坦承上過心靈課程。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

