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大巨蛋體育賽事安排爭議　遠雄：空餘檔期優先開放中職進駐

▲▼ 中信兄弟大巨蛋票房 。（圖／記者王真魚攝）

▲大巨蛋明年體育賽事安排場次惹議，遠雄表示，有空餘檔期會優先開放中職進駐。（圖／記者王真魚攝）

記者陳家祥／台北報導

針對大巨蛋明年中職賽事場次將縮水到剩20場，遠雄今（1日）回應，已和中華職棒大聯盟達成共識，有空餘檔期，優先開放中職賽事進駐，後續也將同步和聯盟持續溝通，配合修正調整。

中華職棒昨召開領隊會議，針對遠雄大巨蛋10月中提供聯盟例行賽場次版本，明年例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次幾乎腰斬，這個排程引發各界討論。

然而遠雄大巨蛋公司說明，主因是明年世壯運，市府為舉辦開幕式保留長達4至5週的檔期，進行硬體進退場與開幕式舉辦，使得職棒36年開幕週2場比賽後，4、5月大巨蛋無法提供檔期安排職棒賽事，從6月到9月共4個月可安排6檔共18場例行賽的賽事。

針對台北大巨蛋2025年檔期一事，遠雄集團公關經理夏至賢回應，台北大巨蛋檔期安排絕對以體育賽事優先，並依照投資執行計畫書中所訂50%以上比例安排檔期。他強調，遠雄全力配合大型國際賽事安排，故2025年4月23日至5月28日檔期，場館支持台北市政府主辦世界壯年運動會使用。

夏至賢接著表示，遠雄和中華職棒聯盟一樣，同樣希望讓場地發揮最大效益，因此除了確定的例行賽之外，也另外保留了熱身賽、明星賽、以及季後賽的檔期，同時和聯盟達成共識，有空餘檔期，優先開放中職賽事進駐。同步和聯盟持續溝通，配合修正調整。

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