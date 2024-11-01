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康芮颱風竟讓「火力發電」占比飆94％　郭正亮轟：綠電缺口多大

▲台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

▲台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

記者郭運興／台北報導

康芮颱風10月31日襲台，造成全台嚴重災情，更有多處停電。另外，有網友發現當天火力發電占比竟高達94.452％。對此，前立委郭正亮表示，我的天啊，因為颱風，沒有綠電、太陽能、風電，這些能源碰到特殊氣候，就不能發電，這一缺口多大，綠電占比加起來只有8%，行政院長卓榮泰卻說要做到30%，到時候不知道要怎麼辦？可能要看老天吃飯。

郭正亮於節目《亮話天下》表示，10月連兩個颱風，看民進黨政府這樣處理，就能知道是不願意面對難題的政府，只活在自己想像的成功裡，很多事情都已經敗局已定。

提到「能源政策」，郭正亮指出，例如光電，卓榮泰這個會期提出9000億預算，一路要搞到2030年，回顧蔡英文執政時承諾2025年綠電將占比20%，但今年的資料，把水力、太陽能、風力都算進來，卻只有10.5%，卓榮泰還敢喊話「預算只要通過2030年綠電就能到30%」。

郭正亮批評，現在政府不檢討綠電為何失敗，反而繼續送了一個9000億預算到立法院，真的當大家是笨蛋嗎？ 怎麼會有這種政府，不用寫個檢討報告嗎？。

郭正亮指出，民進黨就是不認為核電是綠電，但歐美的新概念，根本就不是用綠電這種概念，現在用的是「低碳電源」，核電當然也是這個範圍，全世界都在轉向，增加核能比重，卻只有民進黨堅持要廢核。

郭正亮說，全世界都把火力發電當作威脅，因為溫室效應，天然氣也早晚需要面對問題，結果台灣規劃天然氣要占比一半，但天然氣是最貴的能源，就算是日本廢核，每年進口1000億美元的天然氣也受不了，只好開始恢復核能。

郭正亮再說，全世界火力發電平均值只有59.25%，台灣卻高達81.8%，沒有人把這個當作救命的寶貝，因為這就是不穩定的能源，要看天吃飯，歐美反核確實是有些運動，可是從來沒有成為執政黨，不然歐盟平均核能怎麼還能佔這麼高的比例，人家再笨，也不會讓反核政黨成為執政黨。

郭正亮舉例，有人說德國反核，但德國隔壁就是法國，萬一缺電，法國可以輸電緊急支援，法國核電佔66.9%，等於德國作弊，當德國缺電就可以從法國進來，而且德國更從俄羅斯進口大量便宜的天然氣，這兩個方法才把電價壓下來，結果現在俄烏戰爭爆發，造成德國電價暴漲，已經證明所謂綠電就是作弊，台灣是一個島，哪有可以輸電支援的國家。

最後，郭正亮強調，10月31日台灣火力發電達到94.452%，我的天啊，因為颱風，沒有綠電、太陽能、風電，這些碰到特殊氣候，就不能發電，這一缺口多大，現在綠電占比加起來只有8%，行政院長卓榮泰卻說要做到30%，到時候不知道要怎麼辦？可能要看老天吃飯。
 

▼前立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼前立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）

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