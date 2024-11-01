　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝：菲律賓綠電輸台「每度低於4元」　相當台灣發電成本

▲▼立法院經濟委員會邀請經濟部長郭智輝率台電董事長曾文生，就「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」進行報告並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

經濟部長郭智輝拋赴菲種電想法引發關注，他10月31日表示，菲律賓適合發展地熱、光電、風電，只要達到規模經濟，綠電產品組合以海纜送回台灣，每度電將低於4元，相當於台灣發電成本，亦可落實境外關內政策。

郭智輝先前在印太戰略智庫論壇拋出在菲律賓設置電廠想法，擬透過海底電纜方式，把綠色電力帶回來台灣；他表示此想法源自區域同盟國家互相給予綠電支援，允諾半年內提出可行性評估報告。

他10月31日接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪，暢談赴菲開發綠電想法緣起與目標。

郭智輝表示，菲律賓離台灣最近且地大，又逢今年4月菲美日簽署「呂宋經濟走廊」，目的是幫助菲國發展綠能、基礎建設、減碳計畫、半導體等，以上確實和台灣沒關係，但台灣作為民主同盟，有沒有機會參與，「這是美國朋友問起的」。

郭智輝認為「想法不錯」，後來也觀察到不僅新加坡擬向澳洲買綠電，且海纜長度長達4300公里，英國也要和摩洛哥買電，距離至少4000公里，「這麼遠都送的到」，可見此議題有討論空間。

他指出，如何安全、有效率購買菲國綠電是關鍵，綠電包含光電，呂宋島土地夠大，可降低成本，光電成本每度3.7元，若具規模經濟可降至3元；陸域風電則有望降到2.1元。此外，經請教專家，海纜線損僅15%內，相當於每度電只會損失5角至1元。

郭智輝表示，攤開光電、陸域風電、地熱，儘管地熱現在較貴，但他強調，最終綠電商品組合透過海纜送回台灣，每度電絕對不會超過4元，和台灣發電成本差不多，而大家現在所需的正是綠電。

他不諱言，台灣2050年要達到零碳是最大課題，光電、風電均面臨阻礙，以致綠電有可能落後，碳排是一大問題，總統已指示節能減碳優先。

他透露，現在已經開始進入評估期，較簡單做法是買電，再送至高雄、屏東，以海纜輸送符合RE100規定。若是透過船運，可參考日本最新技術「貨櫃儲電箱」，一艘船約可儲電240、250MW，4艘船相當於1GW，接近一部核三機組。

郭智輝強調，他的原則是讓大家「用電沒煩惱、用便宜的電」，而且是綠電。

他也點出台企前進當地設廠利多，他解釋，以深圳經濟特區為例，台灣若能透過美日牽線，和菲律賓談成設置特區，不僅能給予台灣廠商更好的租稅條件，又能貢獻菲律賓GDP，亦符合他不斷主張的「境外關內」政策，可協助台廠增加競爭力，經濟部預計半年內完成可行性評估。

談及半導體方面可如何與菲國合作，他表示，台灣半導體傳統製程附加價值不高，低階封裝利潤較低，台灣又缺乏人力，不能自動化的部分可移至友好同盟國生產。

除半導體低階封裝，他也提到，台灣鋼鐵、石化等高耗電產業移過去發展，運用相對便宜電力可降低成本，進而以規模經濟與中國抗衡，同時舒緩台灣未納區域貿易協定的現狀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
00:18規模5.5地震　最大震度4級
南港CITYLINK「大樹爺爺」陣亡了　被康芮吹翻倒臥人行道
新北刺青猴出動！「隨機踹倒機車」狂笑：颱風天倒幾台正常吧
康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理　女兒眼前墜落爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭智輝：菲律賓綠電輸台「每度低於4元」　相當台灣發電成本

大巨蛋2025年僅供中職20場　北市喊話遠雄：演唱會不得排擠體育賽事

防東湖汐止大塞車　北市明早6點開啟這3處水門、堤外便道通行

路樹傾倒、多處設施災損　台北市立動物園「明休園1天」

快訊／新北部分電力未復原　平溪區4校停課、康橋國高中部改線上授課

北市樹倒、停電災情多　里長喊話蔣萬安：重新評估明是否停班課

路樹傾倒多！北市明交通成「最大考驗」　蔣萬安：全力復原市容

台北市災情通報1273件　議會竟成受災戶！陳怡君：天花板輕鋼架斷了

總預算列週五院會議程　綠營拚付委憂藍白留伏筆

歌迷氣炸！太晚取消劉德華演唱會　北捷允諾檢討：安全總比後悔好

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

史上最晚登陸強颱！巨砲康芮「對決中央山脈」被分裂破壞

松山機場降落 機長技術滿分

郭智輝：菲律賓綠電輸台「每度低於4元」　相當台灣發電成本

大巨蛋2025年僅供中職20場　北市喊話遠雄：演唱會不得排擠體育賽事

防東湖汐止大塞車　北市明早6點開啟這3處水門、堤外便道通行

路樹傾倒、多處設施災損　台北市立動物園「明休園1天」

快訊／新北部分電力未復原　平溪區4校停課、康橋國高中部改線上授課

北市樹倒、停電災情多　里長喊話蔣萬安：重新評估明是否停班課

路樹傾倒多！北市明交通成「最大考驗」　蔣萬安：全力復原市容

台北市災情通報1273件　議會竟成受災戶！陳怡君：天花板輕鋼架斷了

總預算列週五院會議程　綠營拚付委憂藍白留伏筆

歌迷氣炸！太晚取消劉德華演唱會　北捷允諾檢討：安全總比後悔好

鄰居每月都買10箱礦泉水「要求扛上4樓」　送貨員一招報復讓他笑了

以色列空襲加薩再添至少30死　醫院遭擊中「物資燒毀」停止營運

颱風假懶人包！全台27地區「今停止上班上課」　17校學生別白跑

海科館長捲霸凌案！鏡頭前溫柔致歉　轉頭秋後算賬「找主管開刀」

郭智輝：菲律賓綠電輸台「每度低於4元」　相當台灣發電成本

假富二代騙到5嫩妹爽花百萬　「5妻子住同社區」竟4年沒發現

女高中生面容憔悴「激似30歲」！真相曝超悲傷

俄羅斯將與伊朗簽署條約　強化雙邊防務合作

婦人耳鳴常聽見機器聲　醫一看驚見「耳道躲活蟑螂」

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了　左右搖晃33秒片驚呆外國人

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

北市災情多　里長籲：重新評估明停班課

快訊／新北部分電力未復原　平溪區4校停課、康橋國高中部改線上授課

大巨蛋2025年僅供中職20場　北市回應了

快訊／「北北基桃」明正常上班上課　新北市烏來區停班停課

路樹傾倒多　蔣萬安：全力復原市容

太晚取消演唱會　北捷允諾檢討

防東湖汐止大塞車　北市明早6點開3水門

台北市立動物園明休園1天

郭智輝：菲綠電輸台　相當台灣發電成本

前3小時才停辦演唱會　北捷回應了

快訊／今晚「劉德華演唱會」停辦

估北市明未達標準　蔣提醒帶雨具

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

北市災情1273件　議會天花板輕鋼架斷了

更多熱門

相關新聞

郭智輝承諾給黃仁勳百億綠電　朱立倫狠酸這句

郭智輝承諾給黃仁勳百億綠電　朱立倫狠酸這句

經濟部長郭智輝於今（30日）在立法院經濟委員會上強調，台灣的綠電發電量預計2026年將達到550億度，足以滿足國際大廠輝達（NVIDIA）所需100億度綠電的需求；針對外界質疑供應承諾過於樂觀，郭智輝引用明代思想家王陽明《蔽月山房》的詩作為自己辯護，回應「每個人角度不同」。國民黨主席朱立倫表示，建議郭智輝不如去讀王陽明學說中的「知行合一」，如果知行不一，何來遠見？

承諾給輝達100億度綠電挨轟　郭智輝：2026年台灣會有550億度

承諾給輝達100億度綠電挨轟　郭智輝：2026年台灣會有550億度

黃仁勳回台投資「要100億度綠電」　郭智輝：我們可以給他

黃仁勳回台投資「要100億度綠電」　郭智輝：我們可以給他

核電廠除役「員工都保留」　郭智輝：不能沒人才關注新技術

核電廠除役「員工都保留」　郭智輝：不能沒人才關注新技術

半導體需要綠電！　郭智輝：支持台積電「就支持台電建廠」

半導體需要綠電！　郭智輝：支持台積電「就支持台電建廠」

關鍵字：

郭智輝綠電

讀者迴響

熱門新聞

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

LIVE／康芮減弱風雨正大　警報解除時間曝

北市災情多　里長籲：重新評估明停班課

康芮中心重整　今晚風雨才要大起來

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

康芮肥雨帶卡台灣　狂炸破千水彈

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」

即／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理墜落死亡

即／民生社區「超巨鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車堵住道路

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面