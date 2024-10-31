高雄彌陀區「港馨合苑」開幕　用美食傳遞幸福

▲高雄彌陀區「港馨合苑」30日開幕 。（圖／林育先提供）



記者陳崑福／高雄報導

品馨餐飲開發有限公司在高雄市彌陀區開設「港馨合苑」台式私房創意料理餐廳，30日開幕，該餐廳採用在地食材及對家鄉熱愛，期待透過老宅的改造，打造成溫暖的用餐空間，用美食傳遞幸福，發揮創新特色，創造在地經濟，帶動地方繁榮。

開幕儀式，包括高雄市觀光局主秘江俊昌、宋立彬議員、彌陀區漁會總幹事林子清、彌陀區過港里長張金長、彌羅港文史協會創會長張哲男、必比登名店-橋仔頭黃家肉燥飯董事長黃俊傑、BNI富泰分會大使吳宗融、主席吳禾中及會友、岡山青商會、大崗山獅子會、岡山區救國團團委會、台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先、台灣連鎖加盟促進協會南區會長余政隆及會友到場支持，場面熱絡。

「港馨合苑」在彌陀、岡山經營品馨牛排館數十年，在當地頗具知名度，執行長吳懿恆長期致力於地方創生，創辦來趣彌陀創生協會，今年獲選為高雄市社會優秀青年，並獲許多學校的邀請演講，分享經驗及創業的過程。

這次基於希望讓遊客多待在彌陀半天至一天，深入彌陀的理念，結合在地特色商家、水產品，推出比臉大虱目魚排及免剝殼無毒白蝦，暢銷熱賣，吸引消費者前來嘗鮮。

他說，身為彌陀人，他希望透過港馨合苑，傳遞家鄉的風土人情，將傳統美食與創新元素相結合，連結本地與外地的橋樑，讓民眾透過料理認識彌陀的獨特魅力，讓更多人愛上這片土地，帶動地方繁榮。