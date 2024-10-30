強颱康芮來勢洶洶　 四河分署嚴陣以待

▲彰化芳苑市區海堤67號水門功能檢測。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

依中央氣象署預報顯示，強颱康芮颱風可能與東北季風產生共伴，為東部及中北部地區帶來明顯降雨。預估彰雲轄區主要降雨集中於濁水溪中、上游段、陳有蘭溪及清水溪等地區，總雨量約介於300-600mm且適逢滿潮；而濁水溪出海口於31日可能出現較強風速(15m/s以上)，亦需注意揚塵問題。



經濟部水利署署長賴建信於日前召集水利署及所屬各單位召開防汛整備視訊會議，會後四河分署長李友平除已聯繫彰化縣政府水利首長加強各項整備工作外，亦指示同仁因應康芮颱風來襲，加強轄區內水情資訊監控、在建工程整備、凱米災後搶修險地區巡查，及與各機關合作應變，並協請防汛志工加強巡查通報，以降低災害風險。

▲外五間寮排水移動式抽水機功能巡檢。（圖／記者王悉宇翻攝）

四河分署說明，除前往大城鄉過湖及外五間寮排水抽水站針對縣府及公所預佈之移動式抽水機進行功能測試外，轄區內各外水熱點河段業已完成疏濬提升通洪能力、河道整理避免水流直衝、堤前高灘地培厚及拋塊石保護等措施；而內水熱點亦再次提醒彰化縣政府及公所等權責單位應提前放空轄管滯洪池、清除道路排水孔垃圾、確保抽水機油料及注意沿海低窪地區滿潮影響。

針對康芮颱風期間濁水溪出海口可能出現15m/s以上東北風造成揚塵部分，除已加強戒備，並依應變機制隨時啟動灑水措施外(包含水線噴灑26.2公里、高揚程泵浦 3 台及灑水車 6 台)，更預佈挖土機8台與灑水車3台，視現場狀況即時調整支援，以加大灑水應變能量，並持續監控河道，滾動檢討修正應變作為。

四河分署再次提醒民眾於汛期間應加強家門前水溝清淤與溝蓋阻塞物清除，以利社區排水，並請善加利用水利署水情App、防災資訊服務網、濁水溪流域水情中心網站及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。

▲凱米颱風後塔羅灣溪河川瓶頸段疏濬作業。（圖／記者王悉宇翻攝）