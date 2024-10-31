最後期限到了！若大巨蛋又漏水　蔣萬安：可開罰遠雄1天10萬元

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者邱顯燁攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋每逢下大雨就出現漏水災情，使台北市體育局要求遠雄巨蛋公司，在承諾的10月31日以前完成漏水改善。面對今為到期日，台北市長蔣萬安31日上午表示，倘若遠雄沒如期改善完成，將會開罰一天10萬元。

蔣萬安31日上午到災害應變中心主持台北市康芮颱風第2次工作會報，會後接受媒體訪問。針對今為大巨蛋改善漏水到期日，但其實遠雄還是有些困難，接下來會不會更具體協助遠雄改善漏水問題？蔣萬安說明，「今天是期限，我們就已經說了，遠雄應該要照當時的承諾，將大巨蛋場館漏水的情形做全面改善完成。」

蔣萬安強調，依照合約，如果遠雄沒有如期改善完成，台北市政府可以針對遠雄開罰一天10萬元，「我想這個就是很積極的作為，我們就是站在維護市民的權益立場來要求」。

台北市體育局日前說明，台北大巨蛋持續漏水，已嚴重損及活動主辦方、觀賞者權益，更重創人民對重大公共工程品質信心，若遠雄巨蛋公司未能於自身承諾的10月31日期限前完成漏水改善，將依「台北文化體育園區興建營運契約」處以每日10萬元罰鍰，並得按日連續計罰，最高開罰300萬元，而歷來各項缺失、配合度均納入年度營運績效評估考核中，若連2年低於70分則予以解約。