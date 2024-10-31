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昨喊評估提報院會「中央決定颱風假」　蔣萬安：現階段還是地方宣布

▲▼台北市長蔣萬安主持台北市康芮颱風第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安主持台北市康芮颱風第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

康芮強颱進逼，台北市長蔣萬安昨（30）日晚間8時宣布，基北北桃4市今（31）日停班停課；但國民黨台北市議員徐弘庭30日建議，可去行政院會提出，未來由中央氣象署直接宣布放假與否，蔣當下也點頭表達「會評估」。被問到未來會不會去行政院會提議？蔣萬安31日回應，會綜整評估研究，但現階段還是由地方政府宣布。

蔣萬安31日上午到災害應變中心主持台北市康芮颱風第2次工作會報，被問到昨晚傳出只剩台北市沒達放假標準，但因北北基桃生活圈仍一起放假，決策過程會不會很糾結？蔣萬安表示，「不是的，其實昨天氣象署提供的資料，台北今天就已經達到停班課標準，不管是上午、下午風力都已達停班課標準，所以昨天也跟鄰近縣市討論，宣布停班課。」

至於所謂風力達標，是指山區或平地達標，以及未來會不會去行政院會提案，由中央決定放不放颱風假，但外界質疑恐走回頭路？蔣萬安提及，昨天氣象署給的資料，平地就達到停班課標準；而昨天在議會有議員提建議，北市府就來綜整評估研究，「但基本上現階段還是地方政府做宣布」。

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-徐弘庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員徐弘庭。（資料圖／記者黃克翔攝）

蔣萬安30日下午赴台北市議會報告114年度施政計畫、114年度總預算案、113年度追加（減）預算案。徐弘庭表示，很多議員詢問31日放不放颱風假的議題，坦白說這問題交給蔣萬安回答，實在是有點莫名其妙，現在都是依據「天然災害停止上班上課作業標準」等科學標準，按照雨量、風力標準決定是否停班停課，唯一差異就是有所謂「生活圈」。

徐弘庭提及，這些標準都是由中央氣象署給予，卻要藉由地方縣市首長的嘴巴來宣布放不放假、幾點放假，但放不放颱風假這件事情，全部都是科學數據，所以應該「去政治化」，建議在行政院會時向中央討論，將天然災害停止上班上課標準改由「科學單位宣布」即可，由各縣市政府調整「生活圈」定義後，「直接交由氣象署直接宣布」。

而蔣萬安一邊聽徐弘庭的意見，也一邊不斷點頭，回應「好，我們會來評估。」會後，針對徐弘庭建議去行政院會提出，未來停班停課由氣象署直接宣布，是否確定去院會提出？以及是否覺得由地方首長決定放不放颱風假，真的有點為難？蔣萬安說，「這個我們會再來研究，也會跟其他各縣市來討論」。

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