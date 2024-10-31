康芮將登陸！彰化沿海颳強風　樹倒電桿毀損、7767戶停電

記者唐詠絮／彰化報導

康芮颱風來襲，彰化縣沿海地區明顯感受到颱風帶來的強風威力，縣府今(31)日上午一級開設、埔鹽、埔心、芳苑、秀水、福興、鹿港、彰化市、和美及線西等鄉鎮皆有災情傳出，路樹倒塌、電杆倒塌毀損、累計有7,765戶停電，縣長王惠美提醒，沿海鄉鎮恐會出現12-13級的強陣風，請各單位做足準備，將災害損失降至最低。

▲台電緊急搶修。（圖／台電提供）

王惠美表示，今日依氣象署資料顯示，中午過後風力將更為增強，平均風力將達到8-9級、最大陣風11-12級，沿海鄉鎮可能會出現12-13級的強陣風，請民眾注意防颱。

王惠美指出，目前已公告警戒區域(包含11處危險水域、9處土石流地區、12處漁港及漁船泊地)，請警察局及海巡署第三岸巡隊加強巡邏管制，嚴禁民眾出海作業及遊憩，並針對烏溪、濁水溪沿岸撿拾漂流木或遊憩滯留民眾進行勸導，必要時應強制驅離。

▲縣府一級開設。（圖／彰化縣政府提供）

台電統計，截至今日上午9時，彰化地區尚有1,435戶停電，目前累計已搶修復電 1,414戶，尚有21戶停電，目前正在搶修中，倘天候、現場環境及道路交通等條件許可下，預計於今日晚間復電。

強烈颱風康芮預計中午左右從台東登陸，雖有中央山脈屏障效果，王惠美提醒各單位，對本縣仍可能帶來強風豪雨，請縣府各單位持續關注氣象署最新颱風消息，要做最好的準備、最壞的打算，嚴陣以待，共同將災害損失降至最低。