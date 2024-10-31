咖哩粉含蘇丹紅！高雄6知名原料行已售1135kg　有這批號快退貨

▲高雄2廠商購入檢出蘇丹紅的咖哩粉，衛生局前往稽查並要求廠商下架回收。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

蘇丹紅風波再起！新北市濟生公司生產的「飛馬牌咖哩粉」日前被檢出蘇丹紅色素，出問題的批號「製造日期:2024.05.07；有效日期：2026.05.06D」總計有1170.6公斤流入高雄2家下游廠商，並在旺來昌4家門市、合懋商行販售。高雄市衛生局前往稽查，截至昨(30日)已下架回收35.4公斤，消費者若曾購買此批號，可向原購買商提出退換貨。

新北市衛生局10月1日至濟生食品公司新莊廠抽驗特調咖哩粉產品，查出一批(製造日期:2024.05.07；有效日期2026.05.06D)，檢出蘇丹色素一號，負責廠商為濟生股份有限公司(登記地址:台北市)，台北市衛生局基於源頭管理10月28日稽查下游。

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▲▼曾購入飛馬牌咖哩粉的消費者快注意批號。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局表示，於10月29日下班前收到公文，立即查察高雄2家下游業者為騰鑫興企業有限公司、合懋食品商行，進貨「特調咖哩粉-600g/包」產品分別為1936盒(1161.6公斤)、15盒(9公斤)共1951盒(1170.6公斤)。

經查，騰鑫興企業有限公司除了自行銷售外，還批發產品給高雄市4家旺來昌食品原料購物廣場；合懋商行則是自售。衛生局派員查察，架上已無販售該問題產品。此外，騰鑫興企業有限公司則有銷售部份產品給屏東、台南業者，衛生局也已通知外縣市並持續釐清下游廠商相關銷售數量及回收下架情形。

▲合懋商行下架3.6公斤。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局統計，截至30日晚間7點，騰鑫興企業有限公司下架回收53盒(含旺來昌21盒、共31.8公斤)、合懋商行下架回收6盒(3.6公斤)，計59盒共35.4公斤，將持續追查下游廠商。

衛生局提醒，消費者倘購買該產品「製造日期:2024.05.07；有效日期：2026.05.06D」的「特調咖哩粉-600g/包」，請持發票或產品向原購買商提出退換貨。