高雄女大生2度遭撞壓車底不治！買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

▲高雄市大寮區鳳林四路發生車禍，許姓女大生被壓在車底，送醫仍宣告不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區鳳林四路昨（30）日晚間9點發生一起嚴重車禍，20歲許姓女子騎車行經鳳林四路、中正路口，與一輛左轉發生碰撞，當場噴飛至對向車道，又遭一輛轎車輾入車下。救護人員趕抵救人，但許女被救出後已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，據了解，許女是車禍現場附近一所科技大學大三生，自己在外租屋，昨晚是要去買晚餐，沒想到卻碰上橫禍。

據了解，許姓女大生是屏東人，家屬接到車禍的消息後，連夜從屏東趕到高雄，崩潰無法接受，也透露女大生很乖，在學校念書也很認真，不懂為何會遭逢意外。

這起車禍發生在30日21時14分，警、消接獲民眾報案，稱在大寮區鳳林四路、中正路路口有車禍發生，因此忠義所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

警方調查，當時20歲許女騎機車沿鳳林四路南往北直行，行經肇事地點時，與36歲黃女駕駛的一輛左轉轎車發生碰撞，導致她摔飛到對向車道，又遭47歲楊女駕駛的轎車撞擊後，整個人被壓在車底，消防人員將她救出時，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍在今日凌晨宣告不治。

肇事的黃女和楊女也都驚魂未定，2人酒測值為0，據了解，楊女透露當時她只看到一個黑影飛過來，完全來不及反應就撞上去，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因及責任歸屬有待進一步調查釐清。