馬斯克不可靠！　華爾街日報：台灣基於國安疑慮「避用星鏈」

▲馬斯克的星鏈（Starlink）是目前全球最強大的低軌道衛星網路系統。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，馬斯克（Elon Musk）的太空公司SpaceX，經營著世上最強大的低軌道衛星網路系統「星鏈」（Starlink），但卻尚未打入台灣市場，除了表面宣稱的法律監管因素，也因為他與中國的關係引發國安疑慮，被認為不夠可靠。

報導指出，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，衛星網路的價值受到強化。當時，星鏈向烏克蘭提供的服務，協助該國展開戰場行動，也讓平民與外界保持聯繫。如今，台灣正在努力確保其政府、軍隊及人民，能夠在中國入侵或封鎖的情況下，依然保持網路連線，儘管另闢替代方案既昂貴又具挑戰性，最強大的星鏈卻不被視為選項之一。

台灣數位發展部（下稱數發部）表示，歡迎各種國際衛星系統進入台灣市場，只要符合台灣法律，任何公司都能夠申請，該部已經批准4間公司，3間在台灣、1間在美國。而根據SpaceX近期發文，星鏈尚未在台灣落地，只是因為還沒有獲得執照，「與俄羅斯或中國無關」。

▲報導指出，馬斯克與中國的商業關係，引發台灣官員擔憂。（圖／路透）



不過《華爾街日報》指出，星鏈在台灣的潛在障礙，不只是政府監管而已。一名台灣高官點出「馬斯克在中國商業關係」的擔憂，因為這名特斯拉執行長，希望在對岸銷售更多電動車，也享受中國領導層的熱烈歡迎。其他高官則表示，台灣不能信任馬斯克，原因正是他的政治觀點。此前，馬斯克曾經形容，台灣就像是美國的夏威夷。

因此，台灣正在努力研發替代方案，確保現在與未來的網路連線，包括衛星技術、微波網路、海底纜線與行動網路等。中華電信去年也簽署協議，透過「一網公司」（Eutelsat OneWeb）的低軌道衛星提供網路連線。這間公司是目前低軌道衛星的第二把交椅，也是星鏈的主要對手。

▲星鏈透過6500顆低軌道衛星，提供覆蓋全地球的快速網路服務。（圖／路透）



不過，儘管數發部表示，「一網」的服務已經能夠覆蓋台灣主島，國防部卻坦言需要更多網路量能。台灣國防部長顧立雄上周表示，「由於我們目前的作戰需求，我們目前不能完全依賴一網。」

台灣總統賴清德把下一代的通訊產業視為關鍵研發領域，行政部門也提出初期預算7.9億美元的10年計畫，著重實現台灣太空計畫的自給自足。其中，國家太空中心立定目標，計畫在2027年之前，發射第一顆台灣製造的低軌道通訊衛星，需要至少120顆類似星鏈的衛星，才能滿足需求。

其他太空計畫包括建立國家發射設施，而台灣民間企業也參與了衛星計畫。去年11月，富士康就與SpaceX合作，把2顆衛星發射到近地軌道，進行電信研究。富士康董事長劉揚偉當時表示，該公司希望與全球科技公司合作，擴大衛星業務。