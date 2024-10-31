　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克不可靠！　華爾街日報：台灣基於國安疑慮「避用星鏈」

▲▼馬斯克的星鏈（Starlink）衛星網路系統。（圖／路透）

▲馬斯克的星鏈（Starlink）是目前全球最強大的低軌道衛星網路系統。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，馬斯克（Elon Musk）的太空公司SpaceX，經營著世上最強大的低軌道衛星網路系統「星鏈」（Starlink），但卻尚未打入台灣市場，除了表面宣稱的法律監管因素，也因為他與中國的關係引發國安疑慮，被認為不夠可靠。

報導指出，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，衛星網路的價值受到強化。當時，星鏈向烏克蘭提供的服務，協助該國展開戰場行動，也讓平民與外界保持聯繫。如今，台灣正在努力確保其政府、軍隊及人民，能夠在中國入侵或封鎖的情況下，依然保持網路連線，儘管另闢替代方案既昂貴又具挑戰性，最強大的星鏈卻不被視為選項之一。

台灣數位發展部（下稱數發部）表示，歡迎各種國際衛星系統進入台灣市場，只要符合台灣法律，任何公司都能夠申請，該部已經批准4間公司，3間在台灣、1間在美國。而根據SpaceX近期發文，星鏈尚未在台灣落地，只是因為還沒有獲得執照，「與俄羅斯或中國無關」。

▲▼馬斯克曾指示工程師，關閉克里米亞海岸的星鏈系統。（圖／路透）

▲報導指出，馬斯克與中國的商業關係，引發台灣官員擔憂。（圖／路透）

不過《華爾街日報》指出，星鏈在台灣的潛在障礙，不只是政府監管而已。一名台灣高官點出「馬斯克在中國商業關係」的擔憂，因為這名特斯拉執行長，希望在對岸銷售更多電動車，也享受中國領導層的熱烈歡迎。其他高官則表示，台灣不能信任馬斯克，原因正是他的政治觀點。此前，馬斯克曾經形容，台灣就像是美國的夏威夷。

因此，台灣正在努力研發替代方案，確保現在與未來的網路連線，包括衛星技術、微波網路、海底纜線與行動網路等。中華電信去年也簽署協議，透過「一網公司」（Eutelsat OneWeb）的低軌道衛星提供網路連線。這間公司是目前低軌道衛星的第二把交椅，也是星鏈的主要對手。

▲▼SpaceX所提供的星鏈服務（Starlink）。（圖／路透社）

▲星鏈透過6500顆低軌道衛星，提供覆蓋全地球的快速網路服務。（圖／路透）

不過，儘管數發部表示，「一網」的服務已經能夠覆蓋台灣主島，國防部卻坦言需要更多網路量能。台灣國防部長顧立雄上周表示，「由於我們目前的作戰需求，我們目前不能完全依賴一網。」

台灣總統賴清德把下一代的通訊產業視為關鍵研發領域，行政部門也提出初期預算7.9億美元的10年計畫，著重實現台灣太空計畫的自給自足。其中，國家太空中心立定目標，計畫在2027年之前，發射第一顆台灣製造的低軌道通訊衛星，需要至少120顆類似星鏈的衛星，才能滿足需求。

其他太空計畫包括建立國家發射設施，而台灣民間企業也參與了衛星計畫。去年11月，富士康就與SpaceX合作，把2顆衛星發射到近地軌道，進行電信研究。富士康董事長劉揚偉當時表示，該公司希望與全球科技公司合作，擴大衛星業務。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／太魯閣失聯夫妻找到了
LIVE／強颱康芮登陸　氣象署最新說明
「千棵香蕉樹」倒一片！　蕉農欲哭無淚
快訊／車頭遭砸全扁！　副駕女慘死
快訊／清理倒塌路樹　北市公園處2員工遭砸送醫
快訊／永和5樓高樹木被吹倒！　壓毀2小客車
快訊／康芮颱風13：40登陸了
台中12級強風！　號誌桿瞬間折斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克不可靠！　華爾街日報：台灣基於國安疑慮「避用星鏈」

垃圾桶驚見「剛出生男嬰」！生母僅14歲　遭爸爸狼友性侵懷孕

西班牙世紀洪災95死！8hrs下完1年降雨量　水深及肩「轎車堆成山」

年輕媽帶2孩輕生！尼加拉瀑布「狂墜20層樓高」　5月大嬰慘死

南韓軍方強調：不考慮向烏克蘭派兵　美韓SCM首移除「北韓無核化」

父親、兄弟面前遭殘忍輪暴！　蘇丹女性走上絕路

搖擺州北卡選情緊繃　川普支持者：不接受賀錦麗贏

川普女兒神隱！前第一千金伊凡卡拒返政壇　丈夫曝原因

日人妻狠心殺2骨肉！11歲哥哥遭勒頸命危　5歲妹溺斃浴缸

絕美！湖水湧出「詭綠漩渦」竟是劇毒　當局警告：千萬別碰

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

馬斯克不可靠！　華爾街日報：台灣基於國安疑慮「避用星鏈」

垃圾桶驚見「剛出生男嬰」！生母僅14歲　遭爸爸狼友性侵懷孕

西班牙世紀洪災95死！8hrs下完1年降雨量　水深及肩「轎車堆成山」

年輕媽帶2孩輕生！尼加拉瀑布「狂墜20層樓高」　5月大嬰慘死

南韓軍方強調：不考慮向烏克蘭派兵　美韓SCM首移除「北韓無核化」

父親、兄弟面前遭殘忍輪暴！　蘇丹女性走上絕路

搖擺州北卡選情緊繃　川普支持者：不接受賀錦麗贏

川普女兒神隱！前第一千金伊凡卡拒返政壇　丈夫曝原因

日人妻狠心殺2骨肉！11歲哥哥遭勒頸命危　5歲妹溺斃浴缸

絕美！湖水湧出「詭綠漩渦」竟是劇毒　當局警告：千萬別碰

王彩樺出道30年破尺度了！　演AV女優激戰小鮮肉「導演還是女婿」

路面積水！桃園員本里長清淤摔進水溝內出血　緊急送醫

快訊／捷克籍夫妻找到了！　太管處取得聯繫：山區「就地避難」

慧榮科技Q3營收、毛利雙成長　看好PCIe Gen5帶動下一波成長動能

康芮強襲！雲林尚有3000戶停電　台電動員200人應變搶救

快訊／颱風天緝捕毒販！高雄街頭3警車夾擊　搜出喪屍煙彈

猛轟44分創轉隊後新高　唐斯率尼克逆轉擊敗熱火奪勝

5分領先到逆轉吞敗　洋基主帥心碎：這將永遠刺痛我的心

《那道光》獲哥譚獎雙料提名！是枝裕和讚賞「非常喜歡」

古林睿煬送出旅外申請　統一獅等聯盟公告啟動手續

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

國際熱門新聞

追風人直擊「風雨狂炸」：宛如野獸

日酒吧店員強逼女客出演A片　櫻花妹淪AV女優

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

美超微爆跌32％拖累　美股全跌

聯合國籲修改天皇制度　日本強烈抗議

她買下最受詛咒娃娃　3歲兒和它說話還詭笑

北韓首批士兵與烏軍交戰！全軍覆沒僅1人存活

15歲少女「吃麥當勞四盎司牛肉堡」腎衰竭

女大生地下戀老師！　老師請喝茶詭笑1句話疑中「愛情蠱」

海灘活春宮！男女「激情皮影戲」帳篷狂晃

以色列：擊斃黎巴嫩真主黨精銳部隊副指揮官

印度富豪過世「31億遺產」全留給愛犬

馬雅古城重見天日！考古驚見大量建築遺址

日氣象廳：康芮午後花東登陸　最快今晚出海

更多熱門

相關新聞

康芮下午登陸花東後減弱中颱　一圖看各地狂風暴雨區

康芮下午登陸花東後減弱中颱　一圖看各地狂風暴雨區

康芮颱風靠更近了，距離台東東南東方僅70公里，中央氣象署表示，康芮將下午登陸花東交界偏台東一帶，登陸後將減為中颱，今晚到明晨各地都有明顯強風豪雨。

北韓首批士兵與烏軍交戰！全軍覆沒僅1人存活

北韓首批士兵與烏軍交戰！全軍覆沒僅1人存活

快訊／強颱康芮更近了　距離台東僅70公里

快訊／強颱康芮更近了　距離台東僅70公里

馬斯克催票送獎金慘了　遭提告緊急出庭

馬斯克催票送獎金慘了　遭提告緊急出庭

康芮挾狂風暴雨　北部、宜蘭「1時段風雨最劇烈」

康芮挾狂風暴雨　北部、宜蘭「1時段風雨最劇烈」

關鍵字：

SpaceX星鏈台灣網路美中台馬斯克戰爭台海

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

5歲兒弄掉冰！吳奇隆1暖舉驚呆眾人

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

直球對決康芮「空中搖了3分鐘」華航驚險降落　畫面曝

更多

最夯影音

更多

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面