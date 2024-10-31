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聯合國籲修改「不准女性繼承皇位」　日本反彈：天皇制度是傳統

▲日本皇室今舉行立皇嗣之禮。（圖／美聯社）

▲日本皇室舉行立皇嗣之禮。（圖／美聯社）

文／中央社

聯合國消除對婦女歧視委員會29日建議日本修改「皇室典範」不准女性皇室成員繼承皇位的規定。對此，日本官房長官林芳正表示「非常遺憾」，已向該委員會提出強烈抗議，並要求刪除相關記載。

日本讀賣新聞報導，聯合國消除對婦女歧視委員會（CEDAW）對於有簽署消除對婦女歧視條約的各國的作法進行定期審查。時隔8年，這個委員會今年10月審查日本的情形，29日對日本政府提出最終見解。

該委員建議日本應修改規定「皇位由男系男子繼承」的皇室典範。對此，林芳正在例行記者會上說：「有關皇位的繼承資格並不包含在基本人權中，所以不該視為歧視女性，我國的這個立場已說明，並向該委員會表達了強烈的遺憾之意。」

林芳正進一步指出，儘管都做了說明，也表達了遺憾之意，聯合國該委員會仍在最終見解當中做記載，日本對此倍感遺憾，已對該委員會表達強烈抗議，並要求刪除相關的文字記載。

聯合國該委員會10月17日在瑞士日內瓦的聯合國歐洲總部舉行的審查會上，日本政府強調：「天皇制度是在歷史和傳統的背景下獲得人民的支持，實施至今。」

日本政府指出，皇位繼承是有關國家根本的事項，該委員討論此事並不妥適。日本政府認為，皇位繼承資格僅限男系男子一事並非在歧視婦女。

▲▼日本新天皇德仁即位，4日首次露面接受國民參賀祝福，國民從皇居排到東京車站。（圖／路透）

▲日本新天皇德仁2019年即位，並露面接受國民參賀祝福，現場群眾從皇居排到東京車站。（圖／路透）

日本立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥今天對媒體表示，「應該儘速討論如何才不會讓皇統中斷，但並非因被聯合國說了什麼才去推動此事。」

日本維新會代表（黨主席）馬場伸幸表示，「皇位繼承是日本獨特的文化，與他國的文化和歷史不同。沒必要改變已逾2000年的歷史。」

聯合國消除對婦女歧視委員會也建議日本應該實施夫婦可以選擇不同姓氏的作法。對此，林芳正表示，「將根據人民的意見、國會討論的動向，妥適地因應。」

該委員會於2003年、2009年及2016年的3次審查中指出，日本的民法要求夫妻同姓的規定具歧視性。該委員會2016年呼籲日本政府應即刻修法。

 
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