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散佈深偽色情片！「首爾大學N號房」主嫌迫害95女　一審判10年

▲▼南韓首爾大學。（圖／達志影像）

▲南韓首爾大學的朴姓校友，使用深偽技術性騷擾和羞辱同校女性，被判處10年有期徒刑。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

南韓備受關注的性犯罪案「首爾大學N號房」事件30日有了判決結果，首爾一家法院將來自南韓名校首爾大學（SNU）的朴姓主嫌判處有期徒刑10年，而其負責製作影像的姜姓同夥則被判處有期徒刑4年。

據韓聯社報導，40歲的朴姓男子畢業於「南韓最高學府」首爾大學。他被指控在2021年7月至2024年4月期間，製作了超過100個深偽（deepfake）影片，並在Telegram上散布超過1700部不雅影片，違反《性暴力預防法》。

至於31歲的姜男，則是從朴男那裡取得了受害者的照片後，利用換臉技術，協助朴男進行合成，製作與散佈這些虛假影像。據悉，朴姜2男這3年來的惡行已導致95名女子受害，其中還包括12名首爾大學校友。

法院指出，受害的12名首爾大學校友都是朴男和姜男的同學，顯示2人利用校友身份對受害者進行長期的性騷擾和羞辱，導致受害者經歷重大心理創傷，案件的社會影響極其惡劣。法院在判決中表示，2名被告的行為極具惡意，對首爾大學的校友造成了嚴重侵害，應受到嚴懲。

法院隨後將2人分別判處10年和4年的有期徒刑，但判決曝光後，不少網友都認為法院判得太輕了，不忿表示「這麼多女性受害，她們的尊嚴居然只值10年。」近來，南韓類似性犯罪案頻傳，其中最震驚是2018年爆發的「N號房事件」。

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