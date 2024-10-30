櫻花妹搭計程車遭司機下藥！　「做完壞事」無意識被丟包路邊

記者王佩翊／編譯

日本東京一名10多歲的少女8月被路人發現倒在停車場意識不清，送醫後院方在她體內驗出安眠藥成分，因此通報警方。警察調查後，逮捕涉嫌重大的53歲計程車司機，他被指控對少女下藥後，洗劫錢財。由於男子將行車紀錄器的記憶卡拔除，因此警方懷疑，他對少女還做出其他犯行，將進一步調查以釐清真相。

根據《日本新聞網》報導，日本警視廳逮捕一名53歲的計程車司機，他涉嫌對一名10多歲的女乘客下藥，使其意識不清後，搜刮被害人身上財物，偷走4萬日圓（約新台幣8351元）現金，並將她丟包在一處無人停車場。

53歲嫌犯田中敏志8月20日清晨至中午之間，接到剛從夜店離開、準備前往澀谷區的10多歲女性乘客，然而他在開車時卻向對方表示，「妳看起來身體不太舒服，喝這個會好一點。」隨後向對方提供1顆藥丸與水。被害少女以為是解酒錠，不疑有他吃下，怎知服用後便陷入昏迷。

田中敏志趁女子徹底失去意識後，搜刮她身上的財物，包含4萬日圓現金，隨後將女子丟棄在澀谷區圓山町的停車場。路人26日下午發現倒地的少女後隨即通報警消，而當時少女的隨身物品更是散落一地。少女隨後被送往醫院，然而醫療團隊卻發現她的體內含有安眠藥物成分，懷疑她被下藥，因此通報警察。警方獲報後展開調查，並鎖定田中，最終將他逮捕。

警方進一步調查發現，田中將計程車上的行車紀錄器記憶卡拔出，懷疑他可能是為了掩蓋其他犯行，因此仍在持續調查他是否有隱匿證據等嫌疑。

田中在接受偵訊時否認犯行，但警方發現東京都內近期還有類似案件發生，不排除是田中所為，因此正在追查是否有更多受害者。

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