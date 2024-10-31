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女駕駛逆向出車庫輾死2歲童！丈夫護妻嗆：出口、入口都是出入口

▲▼女駕駛逆向駛出車庫，輾死2歲男童。（圖／翻攝微博／1818黃金眼）

▲女駕駛逆向駛出車庫，輾死2歲男童。（圖／翻攝微博／1818黃金眼）

記者柯振中／綜合報導

浙江省嘉興市日前發生一起死亡車禍，2歲大的男童在社區內玩滑板車，途中經過車庫出入口時，遭到逆向駛出的轎車輾壓，最終傷重不治身亡。事後駕駛人龍女被判負主要肇責、男童要負次要肇責，龍女、男童的父母對此均感到不服。

綜合陸媒報導，男童的母親吳女9月底帶著兒子在社區玩耍，期間兒子騎乘兒童專用滑板車，沿著社區的道路，滑行至地下車庫的出入口。怎料這時龍女駕駛轎車，從車庫出入口逆向駛出，左轉後直接撞上了男童，嚇得吳女立即上前救人。

遺憾的是，男童雖然被救了出來，但是口、鼻都是鮮血，完全無法說話，送醫搶救後仍舊不治身亡。對此，當地警方調查後認定，龍女駕駛車輛從車庫出來時，行駛在入口的車道逆向行駛，且沒有仔細觀察道路上人員的動態情況，就直接左轉，導致發現男童的時間太晚，且發現男童以後，也沒有採取緊急措施，造成男童身亡，因此負主要肇事責任。

▼女駕駛逆向駛出車庫，輾死2歲男童。（圖／翻攝微博／1818黃金眼）

▲▼女駕駛逆向駛出車庫，輾死2歲男童。（圖／翻攝微博／1818黃金眼）

而男童因為脫離監護人的帶領，在社區道路上騎乘滑板車，並且在車庫出入口附近玩耍，具有一定的危險性，需要承擔次要肇責。

對此，吳女的丈夫湯男指稱，為何他們正常走路回家，身為受害者，還要承擔次要責任，明明人在社區的道路內，監護人也在身後，這些監視器都有清楚拍下，為何會被稱作「脫離監護人的帶領」？

龍女的丈夫高男同樣對此不服，無論是出口、入口，都是出入口，駛出車道以後並沒有畫分，中間也沒有用線隔離，發現狀況的時候，已經來不及踩剎車。

高男還說，當時那個時間是下午，妻子從車庫駛出的時候，正好對著太陽，發生事故以後，連小孩是在玩滑板車都不知道。高男指出，現在妻子的情緒不穩定，後續由他全權處理，無論是補償或是肇責，他們都會負起責任。

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