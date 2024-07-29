115學測英文篇章結構選項改「5選4」　適用今年升高二生

▲大考中心宣布115年學測英文篇章結構題型選項將從「4選4」改為「5選4」 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大考中心今（29日）宣布，115學年度學測英文科篇章結構題型的選項數將從原本「4選4」改為「5選4」，也就是從5個選項選出4個正確答案，分別填入適當的文章空欄中。大考中心副主任岳修平指出，經過相關研究顯示，將有助提升考題的鑑別度並增加學生的得分率，此項修正適用今年8月升高二的學生。

大考中心指出，歷經研議與多方討論溝通，英文科篇章結構題型選項數設計已獲教育部核定調整，由原本「4選4」調整為「5選4」，由5個選項選出4個正確答案，分別填入適當的文章空欄中。將從115學年度學測英文科開始實施，調整後的考試說明與參考試卷，將同步公告，提供高中學期課程規劃與應考準備參考。

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大考中心主任張新仁說明，改為5選4後，學生若錯1題，未必會連動錯2題，還會有得分機會，為增加考生得分機率做調整，這也是以往指考出現過的題型設計。進一步分析107年至110年的指考，英文科篇章結構採6選5，平均得分率最高可到7成；而學測4選4的得分率最高只到51.75%。

大考中心副主任岳修平指出，經過題型小組的研究發現，當選項數等於題目數時，無法有效區辨考生能力，以往學測英文4選4題型中，考生只要答對2題、後面2題大多也會答對，影響考題鑑別度，反而是不同選項數設計，對不同能力群組考生有不同效果。

岳修平說，針對高中教師問卷調查也顯示，絕大多數教師贊成採用「5選4」的題型，而學生認為影響篇章結構作答主要因素是，篇章結構的內容設計與命題設定的測驗目標，而非選項設計。

大考中心於2022年就曾公告，112學測英文科篇章結構選項數從「4選4」改為「5選4」，適用當時應屆的高三考生，因未事先公告引發各界反彈，為使學生安心備考，後來決定暫緩實施。大考中心經多方討論溝通後，今提前預告將於115學年度學測實施，適用今年要升高二的學生。