強烈颱風「康芮」來襲　台電台南區處、南水六區處全力戒備防颱

▲台南區處同仁提前在低漥地區之變電所準備沙包及防水閘門措施，並完成抽水機測試。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強烈颱風康芮來勢洶洶，中央氣象署已於30 日清晨上午5時30分發布陸上颱風警報，因應颱風可能帶來的影響和災害，台電台南區處及水公司六區處積極進行防颱整備工作，確保水、電正常。

台電台南區處共整備196位工程人員、57輛工程車、10輛吊臂車、29輛昇空車、51台發電機及41台抽水機，並針對包括楠西、南化、玉井、左鎮區等地區加強樹修及長桿距電桿巡視。

另外，本處除針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。

台電台南區營業處表示，民眾除了須即早做好防颱準備，也提醒提供配電場所用戶，有淹水之虞場所，應設置防水患因應措施。尤其是抽水站等不能停電的單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加利用「台灣電力APP」，或登入台電官網 (http://www.taipower.com.tw) 「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

台電台南區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修。 請民眾加強防範地下室淹水,加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝等，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電台南區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911 客服專線給民眾使用（或本區處停電通報電話06-2160121）。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站(抽水站)及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

台水公司第六區管理處指出，颱風「康芮」所帶來的強風豪雨對於台南地區恐造成一定程度之影響，導致曾文及南化水庫原水濁度飆高，進而影響下游淨水場取水及民眾用水，自來水公司第六區管理處已加強戒備因應，並籲請用戶密切注意氣象新聞與注意自身安全外，也要視用水需求先行儲水備用並配合節約用水。

為供應穩定自來水予大台南地區之用戶，台水公司第六區管理處已通令所屬各單位先行辦理設備檢點確認，並嚴加戒備以防範豪雨及強風造成供水設備損壞，此外亦將成立應變小組以辦理災害應變作業，各淨水場盡全力維護供水穩定。如有必須通知用戶知曉之事情，台水公司將於平面媒體、走馬燈、里長簡訊等管道發布訊息，用戶亦可進入台水公司網站（http://www.water.gov.tw/）查詢，或撥1910之 24小時免付費電話洽詢。