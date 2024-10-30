日本鳥取縣議員率團來訪　中市溫泉觀光協會推谷關獨特文化

▲▼ 昨(29)日鳥取縣議會齊木正一議員擔任團長率領訪問團前往谷關溫泉區拜訪，台中市溫泉觀光協會羅進洲理事長與眾多在地溫泉業者出席設宴接待並送上台中市特色伴手禮。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市與日本鳥取縣簽訂友好城市多年，其中台中市溫泉觀光協會與鳥取縣三朝溫泉結盟更是長達八年之久，兩地保持友好情誼互動良好。昨(29)日鳥取縣議會齊木正一議員擔任團長率領訪問團前往谷關溫泉區拜訪，台中市溫泉觀光協會羅進洲理事長與眾多在地溫泉業者出席設宴接待並送上台中市特色伴手禮。

日本鳥取縣齊木正一議員表示：此次是他第一次拜訪谷關溫泉區，看見當地的溫泉旅館規模之大令他很震撼，台灣與日本環境類似皆邁入中高齡社會，因此高齡友善的溫泉區是未來發展的方向，谷關溫泉區與鳥取三朝溫泉結盟已久期待未來有更多深厚的交流。

羅進洲理事長表示：谷關溫泉與鳥取縣三朝溫泉藉過去八年密切的交流，促進了溫泉資源共享、旅遊管理的互學互鑒，更豐富了當地民眾的文化視野，使雙方在發展旅遊產業的同時，也深化了兩地居民的文化認同。未來將持續在溫泉地友好方面努力，透過溫泉文化吸引到更多來自日本的貴賓來訪。

雙方交流結束後，代表團參觀了谷關溫泉區的設施，體驗了當地獨特的溫泉文化。此次訪問進一步鞏固了鳥取縣與谷關溫泉區的友好關係，為未來更多的合作打下堅實基礎。