腸病毒反常升溫！上周1.6萬人就醫　羅一鈞：流行期不排除延長





▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腸病毒最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年腸病毒疫情反常且再次升溫！疾病管制署今（22）日公布最新監測，上周腸病毒門急診就診1.6萬人次，比前一周上升2.1%。疾管署副署長羅一鈞表示，目前評估疫情流行還要持續約1個月，另也提醒，國內目前腸病毒主流病毒型別以克沙奇A16型為多，但A6型正快速上升，如果出現病毒轉換，不排除會延長流行期。

依據疾管署監測資料顯示，第42周（10月13日至10月19日）門急診就診計16,288人次，較前一周（15,946人次）略升2.1%，仍處流行期。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；另其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

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鄰近國家/地區包括日本、新加坡及中國疫情呈上升趨勢，泰國、香港及韓國疫情下降，其中日本近期病例數創下近十年同期新高且處高點，新加坡及泰國近期病例數亦高於去年同期。

疾管署統計，今（2024）年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型（3例）及克沙奇A10型（2例），其中4例為未滿1歲幼童；另去（2023）年累計11例腸病毒感染併發重症確定病例中，以感染克沙奇A4型（4例）及克沙奇A6型（4例）為多，個案年齡皆為未滿3歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病前，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一周內傳染力最強，且可持續隨著糞便排出病毒，時間可達8到12周之久，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒。另外，須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。