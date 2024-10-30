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「5億案」婚姻無效...結局還要再等等　賴母律師：相信我們有利

▲▼律師王彥。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生案民事庭今日未辯結，賴母律師王彥庭後受訪。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

5億高中生案民事婚姻無效訴訟庭今日四度開庭，原預計能進行言詞辯論終結，但賴母律師王彥庭後受訪表示，今日因有法官調動問題，並沒有言詞辯論終結，還會有下一庭。王彥指出，本案就婚姻登記就是一個偽造文書的問題，相信對我們相對有利。

至於5億案配偶夏男先前曾說，「我是否覬覦賴生遺產，只要等到民事判決判我輸，那一切就會煙消雲散，賴生死後我沒有主動拋棄繼承權、不代表我要繼承遺產，現在要讓社會接受我沒有計畫爭奪遺產，就是我不能繼承這財產，而我第一時間沒有拋棄繼承，是因為怕坐實謀財害命。」王彥庭先前回應「如果真心想要民事敗訴，可直接向法院聲請婚姻是無效的。」

今日有媒體詢問王彥，夏男律師是否有提出婚姻無效？王彥則表示，本案訴訟既然還在進行，那應該就是沒有所謂什麼放棄訴訟的問題，夏男在另案所說的內容，不方便表示意見。

▲▼律師王彥。（圖／記者許權毅攝）

王彥指出，本案的爭點依舊，最主要也就是婚姻到底有沒有效，可能奠基的幾個點，就是說那個證人的簽名是否有效？他們有沒有結婚的真意？今天主要都是在確認這些事情。那至於說法院怎麼樣去認定，那個是接下來法院要調查的部分，因為刑案已經非常明確指出，本案就這個婚姻登記就是一個偽造文書，所以我們到目前還是堅信，對我們是相對有利的，結果如何還是要看法官如何認定。

王彥表示，今日進度與先前較為雷同，可能法官想要更了解說，是不是我們還有一些可以調查的證據，然後請雙方再去提出來這樣子，我相信再過下一題的時候應該就會更爲明確。

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