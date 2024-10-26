煒鑫實業公司捐贈救災裝備　提升南市消防救災能量

▲煒鑫實業有限公司胡水松董事長，捐贈台南市消防局總價值新台幣80萬元救災器材1批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

煒鑫實業有限公司胡水松董事長，秉持著取之於社會、用之於社會的回饋精神，捐贈台南市消防局總價值新台幣80萬元救災器材1批，包含防焰服裝、油壓開門器、照明燈、全面罩式濾毒罐、水域救生裝備等各式救災器材。

消防局專門委員林謙哲26日上午9時30分許，代表受贈並辦理捐贈儀式，立委郭國文及台南市議會副議長林志展、區長方澤心皆到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，捐贈者胡水松董事長出生於善化東勢宅，並於1983年創立煒鑫實業有限公司，以防水工程起家，主要經營項目包含綠建材樓板隔音墊經銷、防水工程延攬，於國內外隧道、捷運、高速公路都有其工程足跡。胡董事長事業成功之餘也積極從事公益，有感消防員救人於水深火熱，主動提出捐贈家鄉善化消防隊裝備器材的想法，是增進社會幸福與永續發展之表率。

消防局局長李明峯表示，受贈單位善化分隊位於南科園區周邊，轄區高科技廠房林立及人口密集，是第四救災救護大隊重點關注區域，能獲煒鑫實業有限公司捐贈救災器材，裝備優化著實提供消防員更安全的救災品質與環境。救災是消防人員的使命，為讓消防員有最好的裝備、保持最佳的狀態，除政府努力，亦需要民間力量的協助，也希望藉由此拋磚引玉之舉，能夠喚起更多的社會人士行公益善舉，讓消防員可以做得更好，讓市民都過得更好。