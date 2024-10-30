財政部喊冤「抽獎都有律師在」　Cheap破盲點：這才叫見證

▲財長莊翠雲日前主持「雲端發票」開獎活動。（圖／翻攝自臉書／台北國稅局）

記者周亭瑋／綜合報導

雲端發票抽獎爭議延燒，儘管財政部強調，抽獎過程都有律師公開驗證，也已請主辦的國稅局進行調查，仍止不住輿論撻伐。百萬網紅Cheap就吐槽，所謂的律師見證太瞎了，同時也列出6大關鍵，表示要通通做到才算見證。

Cheap今在臉書直言，「昨天國稅局說，有律師見證、一切合法，但看記者會的影片，只是抽獎的當下，看長官按下抽獎鍵，就啪啪啪的跑出名單，是見證奇蹟的時刻？」

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他認為，應該做到關鍵6點，才能稱得上是「見證」，如下：

1.隨機抽樣符合資格的資料總數

2.確認資料檔案大小

3.資料校驗碼驗證

4.錄音錄影存證

5.公開見證報告和文件

6.律師最好有資工背景，或是碼農陪同

最後，Cheap更喊話，「財政部說要調查個幾天，幹嘛不直接公開原始碼和算法，給大家驗證一下就好了。」

對此，網友們紛紛回應，「警察、律師、各類法界從業人員，都有被抓到協助或者做詐騙的，所以見證的是......」、「過幾天躲避風頭，反正人的記憶力只有幾天不到，馬上就忘了」、「那每個月發票的開獎，該不會也有動手腳的空間？」「得獎者的背景查一下就知道了」、「查無不法，謝謝指教」、「可以開放讓老百姓也有見證奇蹟的機會嘛」。