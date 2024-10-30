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保久乳大缺貨！這學期恐喝不夠　北市辦研習鼓勵學校改訂鮮奶

▲北市僅有13校選喝鮮奶，教育局鼓勵學校改訂鮮奶。（圖／北市教育局提供）

▲「班班喝鮮奶」保久乳貨源不足，每學期供應44次目標恐難達成。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央「班班喝鮮奶」政策上路，有近8成學校都選保久乳，導致全台大缺貨。農業部原規劃每周2次、每學期共喝44次，但這學期已經過了快一半，北市145所學校平均只喝了6次，北市教育局憂心這學期可能喝不到預定目標。局長湯志民今日表示，將規劃舉辦研習營，由選喝鮮奶的學校示範發送作業，鼓勵更多學校改訂鮮奶。

農業部與教育部攜手推動「班班喝鮮乳」政策，全國133.5萬名學童從這學期開始，每周可喝2次、每學期共44次國產乳品，由學校自由選擇保久乳、鮮奶或含鈣豆漿，但因招標作業問題，直到9月底才開始供應。北市145所國小僅有12校喝鮮奶，因保久乳貨源供應量不夠，目前平均各校只喝到6次。

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湯志民今日與媒體座談時指出，「班班喝鮮奶」是政府的美意，可能因為首次上路，學校、乳商、產業等都要磨合，打亂原本規劃供應節奏，因鮮乳貨源充足，鼓勵各校可以改訂鮮奶，將規劃辦理研習營，由供應鮮奶的12所學校示範校內配送與發放方式，減少學校選喝鮮奶的疑慮。

北市教育局體衛科長吳青娟表示，根據農業部統計，國內保久乳供應量只夠供應一半的學校，目前中央仍持續招標中，這學期已經過了快一半，還有兩個多月放寒假，不但沒辦法依政策規劃每周供應2次，甚至這學期有可能供應不完，或者變成最後一個月天天供應，建議學校可以改訂鮮奶，較能掌握配送節奏。

北市教育局日前提供3大建議配套措施，請各校評估改訂鮮奶，包括請學校評估校內人力配置，或請家長、學校志工及中高年級學生幫忙，協助發放及乳品包裝回收事宜；學校依實際課務作息，安排乳品發放及飲用時間；請廠商依學校班級數提供相應數量的保冷袋等。
 

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