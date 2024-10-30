捨電機改念食品營養系　他畢業4年後年薪200萬

▲弘光科技大學日前邀請校友、知名企業創辦人江欣樺營養師返回母校分享創業經驗以及未來職涯選擇。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

弘光科技大學日前邀請校友、知名企業創辦人江欣樺營養師回母校演講「成為更好的自己」。江欣樺坦言，念大學時對未來茫然，當時用刪除法選擇念食品營養系，未畢業即考上營養師，就業選擇能成長的工作；服完兵役出社會，第一份工作月薪3萬元，4年後年薪變200萬，之後還成為外商公司最厲害的講師，深刻體會老闆不會在意你那裡畢業，在意的是你會做什麼，就業需要的是硬技能（學歷、證照）加軟技能（EQ）。

江欣樺向學弟妹分享，大學原本念電機，因為不想一直做電路板而考轉學考，到弘光科大念食品營養系，也要求自己功課維持在前三分之一，還未畢業就考上營養師。

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服完兵役出社會，第一份工作月薪3萬元，4年後年薪變200萬。江欣樺指出，大學階段不知道自己要什麼很正常，建議學弟妹及大學生可以用刪除法，刪除自己不喜歡的，做自己喜歡的事及能成長的事，並要培養第二專長，以八二法則來看，要求自己成為營養師中的前20%，加上是了解市場的前20%，就等於具有怪物般的超強能力。

江欣樺也分享近10年來創業的心路歷程，從創業初期做好喝的蔬果汁、濃郁的希臘式優格，生意曾好到百貨公司設櫃，沒想到最後還是慘賠，106年轉而開發保健食品，也歷經重重波折才他創業成功。