4位米其林二星大師聯手指導！弘光科大45名畢業生辦成果展

▲弘光科大餐旅管理系今日舉辦畢業成果發表會，該課程由林恬耀（右二）等4名米其林二星主廚指導。（圖／弘光科大提供，下同）



記者許權毅、蔡佩旻／台中報導

弘光科技大學今（15）日舉辦《RE》米其林級畢業發表成果餐會，由米其林二星主廚林恬耀（Jimmy Lim）、田原諒悟（Ryogo Tahara）、黃以倫（Alain Huang）及米其林二星侍酒師張鴻亮（Johnny)，共同開設「米其林大師實務專題製作」課程，指導餐旅管理系45名畢業生籌劃及辦理這場獨一無二的餐會，帶領與會者體驗永續低碳與餐飲完美結合的蔬食料理饗宴。來賓品嚐後豎起大姆指稱讚說：「蔬食竟然可以這麼米其林、這麼精緻美味！」

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弘光科大校長黃月桂表示，學校高規格禮聘四位有國際餐飲經驗的米其林大師，手把手指導45名畢業生學習籌劃有主題性的畢業成果餐會，展現所學到的米其林級職人料理精神及專業細緻服務，更有意義的是，餐會主題《RE》是以永續發展概念，設計出低碳、低食物里程的蔬食料理，引領貴賓們展開一場永續發展與餐飲完美結合的創新體驗。

餐會第一道三品開胃小點就令人驚艷，第一品「土地淨化」以三杯料理發想，用彰化嫩茄加百里香、花椒等香料做成的茄子泥，搭配大肚山芝麻做的芝麻塔殼、羅勒醬；第二品「海洋淨化」，以味噌湯發想，黑色、白色魚子顆粒浮於海面，希望大家重視懸浮微粒問題；第三品「低能源製作」，運用東南亞華人過年常吃的「撈生」發想，用果汁醃製蔬菜提升風味，更是一道零浪費料理。學生透過三品料理，向分別出生於台灣、日本、新加坡的三位主廚黃以倫、田原諒悟、林恬耀致謝。

麵包為「碳中和-循環利用」椰汁布里歐，以椰子一種食材多重運用，用椰子油、椰子水、椰糖製作麵包，搭配椰香奶油、花檸椰奶抹醬及辛香椰酥食用，增添口感層次。冷前菜使用具「生物多樣性」意涵的石岡七彩蕃茄層層堆疊，下方以榛果鮮奶油鋪墊，上方放冰淇淋更呈現出冷前菜的特色，在口中交織串連不同層次的風味。

兩道熱前菜，一道是以綠色菜葉，包著用蒸、焦化奶油低溫烹調的埔里筊白筍、臺南夏南瓜、陽明山山藥，保留最原始的清甜；另一道則是用義大利燉飯烹調手法製成的薏仁，搭配義式咖啡油與磨菇澄清湯，營造出水質污染的意象，呈現先苦後甜風味，意味著堅持永續發展之不易。

主菜為龍井猴頭菇，最特別的是為增添香氣，以油淋的手法將稻草、香草、奶油的香氣注入其中，配菜則是以南瓜玉米糕、蘿蔔脆片組合，配上用生蠔葉及豆漿製成的奶醬，帶出海洋風味，用主菜來呈現台灣四面環海的地理環境及山、海、農作的氣息，一上桌便飄出濃濃香氣，令人食指大動。

從開胃小點到主菜之間，精心搭配香檳、普洱茶、清酒、紅酒四種飲品，讓美食送到客人口中的最後一哩路更臻完美！受邀參加餐會的高中職校長、來賓稱讚地說：「蔬食竟然可以這麼米其林、這麼精緻美味！」、「學生完美呈現美食結合永續低碳的味覺饗宴！」

統籌畢業餐會的林恬耀主廚表示，在籌劃過程中，他們透過和學生溝通、互動、分享的方式帶領學生去思考如何突破每個關卡，而不是直接給答案，因為，唯有自己做功課才可以真正學到東西，也建議畢業生要將心房打開，去接受、享受未來職場可能面對的各種挑戰。