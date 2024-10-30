假姪女噓寒問暖「幫友借10萬」　男衝郵局匯款...警急阻詐

▲莊姓男子遭假姪女詐騙欲匯款，員警趕來勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名67歲莊姓男子被通訊軟體上自稱是其姪女的人加好友，假姪女對莊男噓寒問暖讓他卸下心防，隨後便謊稱因朋友急需用錢向莊男借10萬元，當莊男前往郵局匯款時，行員察覺他匯款給姪女的朋友支付卡費的情況有異，即時通報警方到場勸說阻詐，當場打電話給莊男姊姊求證，戳破騙局。

▲▼員警以手機撥打莊男姊姊電話求證，確認其姪女根本沒要借錢，當場戳破假姪女的謊言。（圖／大園警分局提供）

大園分局草漯派出所於29日接獲郵局通報，一名莊姓男子欲臨櫃匯款10萬元，但行員發現莊男竟是要匯給姪女，姪女則借錢給朋友使用，且莊男對於姪女的朋友身分完全不了解，匯款理由不太合理隨即通報警方。經員警到場了解，得知莊男在通訊軟體上遇到一名暱稱「Anya」的帳號加他好友，自稱是莊男姪女，並和他通話聊天噓寒問暖，莊男覺得聲音跟其姪女很像，於是信以為真。後來該姪女向莊男表示因為朋友的信用卡被盜刷，急需10萬元付卡費，便向莊男借錢救急。

員警隨即識破這是常見的假親友詐騙手法，立即打電話向莊男的姊姊求證，確認莊男的姪女根本沒有要借錢，當場戳破該名假姪女的謊言，莊男這才恍然大悟驚覺遭到詐騙，感謝員警及時守住他的積蓄。警方呼籲，如接獲陌生訊息自稱是親友要借錢，請務必再三確認，切勿輕易相信，如有疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢。