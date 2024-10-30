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林佳龍率訪團抵聖露西亞　會晤總督、總理及參眾議長

▲▼外交部長林佳龍訪團抵聖露西亞。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍訪團抵聖露西亞。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍出訪中美洲及加海5友邦，當地時間28日抵達聖露西亞，晉見代理總督查爾斯（Cyril Errol Melchiades Charles)、總理皮耶（Philip J. Pierre），林佳龍表示，自己代表總統賴清德當面感謝露國政府堅定與我國邦誼，更在國際場域為我國爭取應有的地位。林強調，未來會持續以總合外交與榮邦計畫為目標，與聖露西亞持續深化合作，增近兩國人民福祉。

對於出訪行程，林佳龍表示，在完成聖文森訪問行程後，自己已抵達聖露西亞，謝謝露國政府的前總理也是現任的資深部長暨基礎建設部長金恩（Stephenson King)、社會公義部長亨利（Joachim Henry)以及外交部代理次長茉斯蒂（Janelle Modeste-Stephen)，在皇家樂隊的音樂演奏下，迎接我與訪團。

林佳龍指出，暌違近20年再次踏上聖露西亞，仍感受到這塊土地的熱情與魅力。一下飛機，自己立即前往總督府晉見代理總督查爾斯（Cyril Errol Melchiades Charles)，並代表 賴清德 總統感謝露國政府堅定與我國邦誼，更在國際場域為我國爭取應有的地位。

林佳龍表示，台灣與聖露西亞，共享民主自由及人權的價值觀，也在多項領域皆有緊密的合作，像是 #數位應用培訓，台灣在露國協助建造國家資通訊中心，這次到訪，我也出席資通訊訓練班競賽頒獎典禮，以及與露國總理皮耶（Philip J. Pierre）共同出席「公衛計畫資料蒐集APP啟用」典禮，了解雙方在數位轉型計畫的努力與成果。

林佳龍也透露，自己在露國的國會與兩位老朋友，參議院議長雷諾絲( Alvina Reynolds)與眾議院議長法蘭西斯(Claudius J. Francis)碰面，要謝謝他們帶著我欣賞當地克里奧文化的傳統舞蹈演出，並享用當地的傳統小吃。

另外，林佳龍也在駐聖露西亞大使陳家彥安排下，與露國農業部長普洛斯培（Alfred Prospere)一起逛「台灣—聖露西亞市集」，林佳龍介紹，這是由國合會在當地合作執行「蔬果產銷供應鏈效能提升計畫」，透過蒐集當地蔬果產銷資訊、產期調節規劃及輔導農民栽培技術，穩定農民供貨能力，並連結當地超市或觀光飯店等市場管道，協助農民提高收益，另外有地方產業經營輔導、華語教師派遣計畫等成果。

林佳龍指出，長期以來，我們在邦交國家的合作計畫裡，無論是衛生醫療計畫，或者產業上為他們培養適合在地的種苗、牲畜等改良計畫，就是希望能協助邦交國在各項領域的發展有好的基礎，這些也是我們國家的強項。再次感謝每一位駐外技術團人員的辛苦奉獻，未來我們會持續以總合外交與榮邦計畫為目標，與聖露西亞持續深化合作，增近兩國人民福祉。

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