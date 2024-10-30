▲紐澤西州議會通過友台決議 成立台灣連線。（圖／路透）



文／中央社

美國紐澤西州參眾議會28日通過AR98及SR128友台決議，除表彰台灣關係法45週年及締結姊妹關係35週年外，同時肯定州長墨菲（Phil Murphy）在台設立亞太經貿中心。紐澤西州議會也正式成立「台灣連線」。

決議文強調台灣關係法為台美關係重要基石，對維護台海和平穩定及自由、開放印太地區至關重要。2023年台灣為美國第7大貿易夥伴，彰顯雙邊強勁的經貿夥伴關係及台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）重要性。台美21世紀貿易倡議將可推進及深化經貿關係，為台美勞工與企業帶來成長。

決議支持美國續協助台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等機構。

決議另祝賀總統賴清德及副總統蕭美琴當選，讚揚台灣民眾在選舉過程中展現民主力量，台美從聯邦到州層級緊密友好關係深具意義。

駐紐約辦事處長李志強出席見證，州眾議長庫格林（Craig Coughlin）宣布決議76票贊成、0票反對。州參議長史庫塔里（Nicholas Scutari）在全體參議員口頭表決通過決議後，將決議文遞交給李志強。

李志強稍早與「台灣連線」共同主席州參議員強森（Gordon Johnson）及州眾議員卡拉賓查克（Robert Karabinchak），共同宣布紐澤西州議會「台灣連線」正式成立。

康乃狄克、紐澤西、紐約及賓州4州議會均已成立台灣連線或友台小組，以具體行動展現對台支持與友誼，駐處對各州表達感謝。