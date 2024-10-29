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無需高學歷！具備「此技能」就能在家輕鬆工作　年薪160萬起跳

▲▼社群媒體行銷是近年來美國成長速度最快的職業。（圖／達志影像／美聯社）

▲社群媒體行銷是近年來美國成長速度最快的職業。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

如果想要尋找薪水高、無須具備高學歷，且能夠輕鬆愉快的工作，那麼不妨從事與社群媒體行銷有關的行業，因為自從新冠疫情以後消費者行為的改變，加上電子商務快速採用，使社群媒體行銷在美國成為成長最快的職業之一，若能有效運用社群平台為企業行銷，便能輕鬆在家賺取6位數美元的薪水。

根據美媒CNBC，社群服務網站「領英公司」（LinkedIn）的分析數據指出，如今在美國成長速度最快的職業是社群媒體行銷，因為如TikTiok、Instagram等社群或影音平台已經成為協助企業有效與客戶互動、或是推廣產品與品牌的重要工具，企業可望聘請能夠協助有效使用社群平台行銷的人員。

從FlexJobs、Freelancer等求職招聘網站上，看到遠端、混合、自由職業社群媒體行銷的相關職位數量激增，且這種需求並無減弱跡象。美國勞工統計局指出，數位行銷領域（包括社群媒體行銷）預計每年成長8%，至2030年以前預計將創造近20萬個工作機會。

報導指出，儘管有些行銷工作的確更希望求職者能夠擁有學士學位，但這並非社群媒體行銷工作者取得成功的先決條件。

FlexJobs的首席職業專家芙拉納（Toni Frana）表示，求職者僅需具備對SEO、數據分析、社群媒體廣告有深入的了解。Freelancer國際副總裁西塞萊斯（Sebastián Siseles）則透露，企業招聘方期盼找來能夠拍攝與編輯影片、管理在線社群、協調與影響者之間的合作夥伴關係，並展開相應營銷活動，以增加利潤。

薪資範圍取決於是否經驗老道，入門級職位平均起薪為每年5萬美元（約新台幣160萬元）、經驗豐富的策略師或經理級人物則可達到年薪12萬美元（約新台幣385萬元）以上。

至於若想從事社群媒體行銷，芙拉納建議各位可以透過YouTube觀看教學課程或參加線上課程，並獲得相關特定技能的認證，諸如LinkedIn Learning、Coursera、HubSpot與Google皆提供電子商務與數位行銷方面的證書。

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