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真主黨「二把手」被扶正！投入組織30年　曾嗆讓以色列先哭泣

▲▼ 黎巴嫩真主黨二號人物卡西姆（Sheikh Naim Qassem） 。（圖／路透）

▲由於領袖被暗殺，真主黨二號人物卡西姆（Sheikh Naim Qassem）29日被扶正。（圖／路透）

文／中央社

黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨副總書記卡西姆今天扶正。他是這個獲伊朗支持、已經投入30餘年伊斯蘭主義運動團體的先進一輩人物。

路透社報導，71歲的卡西姆（Naim Qassem）8日曾在錄製地點不詳的影片中說道，真主黨（Hezbollah）和以色列衝突是一場關乎「誰先哭泣」的戰爭，並強調真主黨「不會先哭」。他表示，儘管蒙受以色列「痛苦打擊」，真主黨的能力未受損害。

但他同時表示，真主黨支持黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）為實現停火所作努力。那是真主黨首度沒有把達成加薩停火協議作為對以色列休兵的先決條件。柏瑞是真主黨的盟友。

在真主黨總書記納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遭擊殺11天、可能的接班人薩法丁（Hashem Safieddine）也被認為成為以方目標之際，電視播送他這場30分鐘演說。

真主黨23日證實薩法丁遭到擊斃。

卡西姆於1991年獲時任真主黨總書記穆薩維（Abbas al-Musawi）任命為副手。穆薩維隔年命喪以色列直升機攻擊。

納斯拉勒成為真主黨領導人後，卡西姆仍續任副總書記，長期以來一直是真主黨接受外媒訪談時的主要代表之一，包括於過去一年激烈進行的跨境敵對行動期間。

8日的電視演說則是自從9月真主黨與以色列戰事加劇以來，他第2度公開談話。

而他也是納斯拉勒9月27日在貝魯特遭以軍空襲喪命後，首位發表電視談話的真主黨高階領導層。

他9月30日在談話中指出，只要「一有機會」，真主黨就會任命新總書記，並且會繼續與巴勒斯坦人團結一致對以色列進行奮戰。

當時他在19分鐘談話中說：「我們做的只是最低限度…我們知道可能要長期戰鬥。」

卡西姆於1953年生於貝魯特一個出身黎南的家庭，政治生涯始於什葉派的艾瑪爾運動（Amal Movement）。他於1979年伊朗伊斯蘭革命後退出艾瑪爾運動。伊朗革命當年啟迪黎巴嫩什葉派諸多年輕活動人士的政治思維。

接下來，他參與促成真主黨成立的會議。真主黨於1982年以色列入侵黎巴嫩之後，在伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）支持下成立。

自從真主黨1992年首度角逐黎巴嫩國會選舉以來，卡西姆就一直扮演選戰總協調員的角色。

他2005年撰寫真主黨史，成為了解這個組織罕見的「內部看法」。卡西姆纏白色頭巾，有別於納斯拉勒和薩法丁象徵伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Muhammad）後裔的黑頭巾。

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