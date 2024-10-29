以色列禁聯合國難民機構援助　10萬巴勒斯坦人受困

▲加薩遭摧毀。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列國會於28日通過一項法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在以色列境內運作。此舉引發部分以色列西方盟友的擔憂，認為該禁令可能會加劇加沙已經嚴峻的人道危機。與此同時，加薩北部已有至少10萬居民受困。

綜合外電報導，以色列官員指出，UNRWA數千名員工中有少數涉及2023年10月7日對以色列南部的襲擊，且部分員工為哈瑪斯（Hamas）及其他武裝組織成員。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，「涉及對以色列發動恐怖行動的UNRWA員工必須受到懲罰。」

UNRWA的負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）對此表示，此決定違背了聯合國憲章及國際法。他在社群平台X上表示，「這是持續詆毀UNRWA並將其服務巴勒斯坦難民角色邊緣化的最新行動。」

該法案通過之際，以色列坦克也進一步推進至加薩北部，導致10萬名平民被困，加薩巴勒斯坦緊急服務機構指出，缺乏醫療和食物資源。以色列軍方表示，此次行動旨在殲滅重新集結的哈瑪斯武裝力量，並於該區域突襲捕獲約100名嫌疑武裝分子。

加薩地區的衛生部門報告稱，28日至少有19人因以色列空襲和砲擊而喪生。巴勒斯坦民防緊急服務指出，由於以色列對加薩北部連續3周的攻擊，約10萬名民眾困於加布里亞、貝特拉希亞和貝特哈農，無法獲得基本醫療和糧食補給，行動幾乎停滯不前。