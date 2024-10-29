　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列空襲加薩走廊北部地區　4層樓建築炸毀至少60死

▲▼ 加薩Khan Younis汗尤尼斯遭以色列空襲。（圖／路透）

▲以色列29日空襲加薩走廊北部地區，造成至少60人喪生。（示意圖／路透）

文／中央社

哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部29日表示，以色列發動空襲，導致加薩北部城鎮貝特拉希亞1棟住宅內的至少60名巴勒斯坦人喪命，另有逾百人受傷。

加薩衛生部官員哈姆斯（Marwan Al-Hams）表示，以軍這波攻擊還造成17人失蹤，這些人都被視為已經喪生，另有150人受傷。根據醫護人員的說法，罹難者之中包括20名兒童。

路透社取得的影片畫面顯示，1棟4層樓建築物遭炸毀，地上有幾具用毯子包裹的遺體。隨著附近居民趕來協助救援，更多遺體和倖存者正從廢墟下被拉出來。

在影片中，協助救援的1名目擊者瓦伊達（Ismail Ouaida）表示，被毀的住宅裡有「數十名烈士（指死者），原本就有數十名流離失所者住在這裡。這棟建築物在沒有事先警告的情況下被炸毀。正如你們所見，到處都是烈士遺體。」

加薩衛生部警告，由於醫護人員已被迫撤離附近的卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital），因此在攻擊中受傷的人們無法接受治療。衛生部透過聲明表示，「如果（外界）不出手干預，重傷患者就只能面對死亡」。

根據巴勒斯坦民眾急難服務處（Palestinian Civil Emergency Service）的聲明，據信瓦礫堆下還有許多傷者受困。

急難服務處昨天表示，在加薩北部的賈巴利亞（Jabalia）、貝特拉希亞和貝特漢諾（Beit Hanoun），約有10萬民眾孤立無援，缺乏醫藥或糧食補給。

該機構還稱，受到以國針對加薩北部、長達3週的攻擊影響，其救援行動已經終止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／綠島、蘭嶼明天停班課
以色列空襲加薩走廊北部地區　至少60死
LIVE／康芮變壯「轉彎衝撞」暴風罩全台　最新路徑曝
2動作「比爬樓梯更傷膝蓋」！　醫：得承受8倍重量
快訊／宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

真主黨「二把手」被扶正！投入組織30年　曾嗆讓以色列先哭泣

派閥政治獻金醜聞太傷　石破茂內閣支持率暴跌18.6%剩32.1%

以色列空襲加薩走廊北部地區　4層樓建築炸毀至少60死

日311災區核電廠重生首例！　女川2號機「相隔13年」重啟運轉

尹錫悅、澤倫斯基通話！譴責「北韓派兵赴俄」威脅國安　將互派代表團

闖鐵軌拍抖音！　14歲弟「遭火車撞擊」驚險畫面曝光

南非版「鱷魚先生」身亡！爬蟲專家遭眼鏡蛇咬死　愛妻悲痛證實

無需高學歷！具備「此技能」就能在家輕鬆工作　年薪160萬起跳

伊朗因「塵世腐敗罪」處決德裔公民　德輿論怒喊：驅逐大使

真主黨領袖遭暗殺　接班人出爐！71歲「二把手」卡西姆當選

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

1歲木木奶音超萌！　KID全家都被融化

真主黨「二把手」被扶正！投入組織30年　曾嗆讓以色列先哭泣

派閥政治獻金醜聞太傷　石破茂內閣支持率暴跌18.6%剩32.1%

以色列空襲加薩走廊北部地區　4層樓建築炸毀至少60死

日311災區核電廠重生首例！　女川2號機「相隔13年」重啟運轉

尹錫悅、澤倫斯基通話！譴責「北韓派兵赴俄」威脅國安　將互派代表團

闖鐵軌拍抖音！　14歲弟「遭火車撞擊」驚險畫面曝光

南非版「鱷魚先生」身亡！爬蟲專家遭眼鏡蛇咬死　愛妻悲痛證實

無需高學歷！具備「此技能」就能在家輕鬆工作　年薪160萬起跳

伊朗因「塵世腐敗罪」處決德裔公民　德輿論怒喊：驅逐大使

真主黨領袖遭暗殺　接班人出爐！71歲「二把手」卡西姆當選

台灣金聯新董座呂政璋　王鴻薇掀黑料：父弟挪公款欠5千萬逃亡中

康芮暴風圈「將達300公里」罩全台！專家：上次1年3颱登陸已16年前

不斷更新／台東宣布：綠島蘭嶼明天停班停課　全台颱風假一次看

真主黨「二把手」被扶正！投入組織30年　曾嗆讓以色列先哭泣

派閥政治獻金醜聞太傷　石破茂內閣支持率暴跌18.6%剩32.1%

以色列空襲加薩走廊北部地區　4層樓建築炸毀至少60死

日311災區核電廠重生首例！　女川2號機「相隔13年」重啟運轉

彰化安親班女師開車載3童　遭垃圾車撞擊「墜入大排」釀5傷

LIVE／57年怪颱康芮變壯「轉彎衝撞」暴風罩全台　最新路徑曝

2動作「比爬樓梯更傷膝蓋」！　醫：得承受8倍重量

北捷最長電扶梯驚現尿尿哥！當眾解放噁心畫面曝　最高開罰7500

國際熱門新聞

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

同事「鼻孔塞鞭炮」點火！日營造廠殘虐霸凌

交往8年才知道　妹子驚覺「男友大她25歲」崩潰：比我媽還老

「80櫻花妹」到韓國賣淫！名單驚見AV女優

川普副手范斯：台灣重要性遠勝烏克蘭

爆威廉王子、凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：大眾會很吃驚

摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光

燒成火海！叫醒後睡回去　5歲童燒成焦屍

從來沒清過　空姐爆料機上「最骯髒TOP5」

馬雅古城重見天日！考古驚見大量建築遺址

全日空正妹俊男空服員辦感謝祭　網友批噁心

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡：願與阿拉伯國家達成更多和平協議

納坦雅胡：願與阿拉伯國家達成更多和平協議

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）28日在國會演講中表示，以方希望在解決與伊朗代理人哈瑪斯和真主黨的衝突後，推動與更多阿拉伯國家簽訂和平協議，進一步促進中東地區的穩定與繁榮。

以色列禁聯合國難民機構援助　10萬巴勒斯坦人受困

以色列禁聯合國難民機構援助　10萬巴勒斯坦人受困

以色列連2周猛轟泰爾！黎巴嫩證實至少7死

以色列連2周猛轟泰爾！黎巴嫩證實至少7死

以軍狂轟德黑蘭　伊朗：動用所有手段報復

以軍狂轟德黑蘭　伊朗：動用所有手段報復

埃及總統提議停火2天　以哈交換人質囚犯

埃及總統提議停火2天　以哈交換人質囚犯

關鍵字：

以色列加薩

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風路徑南修！陳其邁示警：高雄風雨加劇

康芮開眼了「最快明晨5：30陸警」　暴風圈明深夜觸陸

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面