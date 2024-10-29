又提前了！台灣人口「這時間」恐跌破2000萬　網嘆：炒房亡國

▲台灣少子化問題持續惡化。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣面臨嚴重少子化問題，經建會自1999年至2024年推估台灣人口數量，今年3月才因生育率低，研判2055年人口數恐跌破2000萬，沒想到如今又修正，時間提前至2049年，引發網友討論。國家發展委員會主委推判，國人不生育最主要原因還是沒找到理想結婚對象。

根據《工商時報》報導，經建會在25年前推估台灣未來50年人口數會達到2500萬以上，事實上台灣因為少子化問題，今年總人口數只有2340萬，背後還有少子化和高齡化問題，將來還會出現扶養比將近1：1的狀況。造成這個狀況的主要原因，其實就是生育率不如預期。

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經建會今年3月才研判在2055年台灣總人口數恐跌破2000萬，但近3年生育率每況愈下，本以為龍年寶寶會多一些，今年卻比兔年和虎年誕生的寶寶還少，經建會修正後，台灣人口數跌破2000萬的時間提前至2049年。

總人口數受少子化問題影響，使年輕人晚婚、不婚進而不生育的狀況浮現，對此，國家發展委員會主委劉鏡清回應，據統計國人不生育原因占比最高是「沒有找到理想結婚對象」，且現代社會育兒成本高。

許多網友對於這個現象，也紛紛表示，「台灣生活大不易，物價房價飛漲」、「買房沒辦法生小孩，生小孩沒辦法買房」、「炒房亡國，正在實現」、「將來台灣很多地方會變得很荒涼、都沒有人」。

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