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苗栗泰安水雲瀑布虎頭蜂攻擊遊客 　3大3小遭螫躲回車上求救

▲苗栗泰安鄉今下午發生虎頭蜂攻擊人事件，3名大人和3名小孩都被蜂螫送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗泰安鄉今下午發生虎頭蜂攻擊人事件，3名大人和3名小孩都被蜂螫送醫。（圖／苗栗縣消防局提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

秋天是虎頭蜂築巢繁殖季節，不時傳出攻擊人類等案例。苗栗縣泰安鄉水雲瀑布停車場，今（29）日下午發生虎頭蜂螫人意外，來自新竹3大3小的自學團體，剛停車即遭到蜂群攻擊，6人被蜂螫後立即躲回車上報案求救。消防局獲報協助送醫，幸好檢查後並無過敏反應，治療後已無大礙。

消防局指出，今天下午1時51分接獲民眾報案，指泰安鄉錦水村水雲瀑布停車場附近有蜂螫案件，出動泰安和獅潭分隊共2車4人前往，現場為來自新竹的自學團體，共有3名大人、3名就讀小學學童，6人頭頂和手臂等部位都遭虎頭蜂螫傷，需救護車送醫。

▲苗栗泰安鄉今下午發生虎頭蜂攻擊人事件，3名大人和3名小孩都被蜂螫送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗栗泰安鄉今下午發生虎頭蜂攻擊人事件，3名大人和3名小孩都被蜂螫送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局說，初步檢傷，1名10歲學童遭螫4針，其餘5人各被螫1針，泰安91將2名身體較不適的傷患送往大順醫院救治，其餘4人自行開車前往醫院檢查，6名患者意識清楚、生命徵象穩定，無過敏反應。患者說，當時剛下車沒有多久就被虎頭蜂攻擊，趕緊跑回車上避難，並開車遠離危險區域；消防局說，已通報專業單位近日前往摘除該蜂巢。

▲苗栗泰安鄉今下午發生虎頭蜂攻擊人事件，3名大人和3名小孩都被蜂螫送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局說，入秋後蜂群體型會增大、警戒性提高變得更加兇猛，呼籲民眾秋季登山健行時應穿著淺色衣物、勿擦香水外，走步道時勿大聲喧嘩，食物及果皮垃圾請包好，減少飲食氣味，並自行帶下山；若發現蜂群靠近身邊盤旋，要鎮靜不可用衣物驅趕，先用衣服包住頭部並蹲低身體，緩慢安靜離開現場，或讓蜂群自然離去。

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