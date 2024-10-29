快訊／台鐵自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」宣告死亡

▲台鐵苗栗南勢車站發生自強號撞上侵入鐵軌的行人，行人送醫搶救不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台鐵149次自強號昨（28）日晚上8點多在苗栗火車站故障，旅客轉乘181次自強號繼續南下行程，不料剛正常行駛10多分鐘，列車在苗栗市南勢火車站北側約1公里處，撞擊一名侵入軌道的陳姓男子，列車再度停下、直到深夜10點半才繼續行駛，旅客紛紛自嘆倒楣。警方已要求死者家屬提供相關病歷，再報請檢察官相驗釐清死因。

據指出，台鐵149次自強號（基隆—潮州）昨晚8時37分許，在苗栗火車站發生車輛機件故障，集電弓自動下降，台鐵緊急安排旅客轉乘南下181次自強號（花蓮—屏東）接駁，列車駛離苗栗站、約9時37分左右，在基隆起146K、苗栗市南勢車站北側約1公里處，司機員發現撞擊到侵入軌道的行人，緊急煞車等待救護。

苗栗縣消防局昨晚9時39分獲報火車撞擊行人，派遣苗栗分隊人車前往救護，接觸陳姓男患者（64歲）時，陳男自稱住銅鑼鄉，自南勢車站步行鐵軌一路朝北往苗栗車站行走，結果被自強號列車擦撞左手臂，左手掌嚴重撕裂傷、左手臂多處骨折，意識清楚但左腹部疼痛。

救護人員先搭自強號抵達南勢車站，深夜10時50分才輾轉將陳男送醫，到院後陳男量血壓時突然OHCA(失去呼吸心跳)，經過院方急救後恢復心跳，電腦斷層照完後又再度OHCA，在急診室急救後仍宣告不治。死者家屬向警方說，並不清楚死者為何深夜在鐵軌行走，但意有所指表示會調閱病歷供警方調查。