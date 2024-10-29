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快訊／怨公婆偏心疼孫刁難媳！狠母碧潭誘殺2幼女　法官裁定續押

記者黃哲民／台北報導

新北市中和區1名簡姓婦人與丈夫及公婆吵架，今年（2024年）7月2日上午帶2個年幼女兒到新店碧潭，涉騙小姊妹下水拍照、造成小姊妹不幸溺斃，簡婦報案聲稱母女3人尋短但她獨活，台北地檢署查出疑點，起訴在押的簡婦涉犯殺人罪嫌並在今（29日）移審台北地院，法官隨即召開接押庭調查，裁定簡婦即日起續押。

▲▼簡姓女子涉嫌誘騙1對女兒走進新店碧潭溺死，被依殺人罪起訴 。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北簡姓狠母（右）涉誘騙10歲和9歲的1對親生女兒溺斃於新店碧潭，被起訴涉犯殺人罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

北院今上午11點多完成分案，後續將採取國民法官參審程序，今下午3點30分召開的延押庭，由非承審合議庭成員的法官處理。簡婦庭訊中表示，「想跟女兒一起死，一念之差犯了錯，如果可以重來，會帶女兒去遊樂場，溜滑梯，願盡餘生彌補錯誤。」

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水，案發現場曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲新北簡姓狠母帶2個親生幼女到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水、造成小姊妹不幸溺斃。（圖／記者陳以昇攝）

本案34歲簡婦和47歲丈夫育有1對9歲與10歲女兒，全家原本定居大陸湖南10年，去年（2023年）搬回台灣與年邁公婆同住，但彼此生活習慣不同常起爭執，簡婦認為公婆很疼2孫女、對她卻百般刁難，為此心理很不平衡。

7月2日上午8點多，簡婦在家與丈夫及公婆爭吵，負氣帶2幼女搭計程車離開新北市中和區住處，上午10點多抵達新店區碧潭渡船頭湖畔小徑，藉口要幫女兒們拍照，騙2幼女一起走入水中，卻涉故意鬆手，眼睜睜看著大女兒遭水沖走。

小女兒逃回岸邊，簡婦卻說「要一起下水救姊姊」，小女兒信以為真、折返水中結果滅頂。簡婦獨自上岸閒晃發呆，在碧潭附近的捷運站整夜徘徊到天亮，簡婦丈夫找不到妻女，當晚7點多報案協尋。

▲▼簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己卻游回上岸。（圖／記者陸運陞攝）

▲警方獲報到現場搜尋，在碧潭邊找到不幸溺斃的2個小姊妹遺體。（圖／記者陸運陞攝）

簡婦隔天（3日）下午再跳進碧潭企圖尋短，最後上岸在附近遊蕩到到晚間9點多，才去當地新店警分局碧潭派出所報案，聲稱帶2個女兒跳水輕生但她獨活。

▲▼簡姓女子涉嫌誘騙1對女兒走進新店碧潭溺死，被依殺人罪起訴 。（圖／記者黃哲民攝）

▲簡女被押送到法院開庭。（圖／記者黃哲民攝）

警方與消防隊緊急搜救，尋獲溺斃的2個幼女遺體，簡婦丈夫與公婆趕來認屍，哀傷痛哭。簡婦到案被查出說詞有疑點、接連2天的行蹤與通聯紀錄須釐清，檢方複訊後以簡婦涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證之虞聲押禁見，法官裁定羈押但沒禁見。

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