憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

▲立委鍾佳濱。（圖／記者李毓康攝）



記者皮心瑀／台北報導

立法院秘書長周萬來28日赴司法法制委員會報告並備詢。民進黨立委鍾佳濱質詢時，問及國會改革法釋憲結果出爐後，總統國情報告之解釋，周萬來認為，總統需主動總統主動咨文，立法院則是被動同意，才可成立，但鍾佳濱認為，並沒有主被動之分，憲判的重點是，憲政機關間沒有誰可以強迫誰，立法院仍可邀請總統來，只是同意與否屬總統之權。

根據《立法院職權行使法》第15條之1，依中華民國憲法增修條文第四條第三項規定之精神，立法院於每年集會時邀請總統至立法院進行國情報；第15條之2則規範，第一項，立法院得經全體立法委員四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告；第二項，總統就其職權相關之國家大政方針及重要政策議題，得咨請立法院同意後，至立法院進行國情報告。

而此次釋憲結果，大法官認為，憲法增修條文第4條第3項規定，僅賦予立法院得被動聽取總統國情報告之權，總統並無至立法院為國情報告之憲法義務，立法院亦無聽取總統國情報告之憲法義務。

根據憲判，立法院職權行使法第15條之1第2項、第3項、第15條之2第1項規定，及同條第2項關於「就其職權相關之國家大政方針及重要政策議題」規定部分，暨第15條之4規定，其立法均逾越立法院憲法職權範圍，牴觸憲法權力分立原則，均自本判決宣示之日起，失其效力。

周萬來認為，針對總統赴立法院國情報告一事，總統、立法院都沒有憲法義務，而雖在7月16日立法院有做成決議要總統前來報告，但這條的法源為《立法院職權行使法》第15條之2第1項，該項已被宣告違憲，因此之前所做的決議無效。

鍾佳濱則表示，立法院還是可以邀請，只是同意與否是總統的決定，並追問立法院能不能邀請總統來國情報告，周萬來堅持，「已經沒有了，現在是違憲」，而鍾佳濱也請列席的司改會常務董事林俊宏、全律會律師研習所副執行長李荃和針對《立法院職權行使法》第15條之1的部分解釋，雙方都認為憲判內容是針對確保權力分立，認為憲法機關義務由憲法來訂，不是《立法院職權行使法》，關鍵是一憲政機關無牆致力要求另一憲政機關。