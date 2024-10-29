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爽拿7000萬賄賂！綠高官「勾結土地開發商」　藏鏡人角色曝光

台泥嘉謙綠能公司4年前與台綠在嘉義舉辦全台首個漁電共生案場動土典禮，檢調追查陳啟昱上下其手涉弊。（翻攝台鹽綠能官網）

▲台泥嘉謙綠能公司4年前與台綠在嘉義舉辦全台首個漁電共生案場動土典禮，檢調追查陳啟昱上下其手涉弊。（翻攝台鹽綠能官網）

圖文／鏡週刊

光電弊案再添一樁！學運出身、曾任立委及高雄市副市長的台鹽前董事長陳啟昱，涉嫌與光電案場仲介商勾結，收取鉅額土地開發服務費，並指定下包商承作光電基樁工程，留下大爛攤，導致台鹽損失11億元，加上業者替陳處理債務及匯款共計約7千萬元，全案屬集團性犯罪，檢調已朝刑度7年起跳的《證交法》特別背信等罪擴大偵辦。

本刊調查，陳啟昱長年收取鴻暉公司近5千萬元，此外，他與宸峰集團負責人蔡清旭等一群民間金主有巨額金錢糾紛，陳為解決債務，竟同意將尚未取得的嘉義義竹段鋼構支架工程交由對方承攬，並白紙黑字簽下承諾書，顯見台綠內控機制蕩然無存。

陳啟昱（紅帽者）22日遭南檢聲押，隔日清晨獲院方裁定無保請回，檢方抗告成功，已發回台南地院重新審理。（鏡新聞提供）

▲陳啟昱（紅帽者）22日遭南檢聲押，隔日清晨獲院方裁定無保請回，檢方抗告成功，已發回台南地院重新審理。（鏡新聞提供）

後來蔡清旭拿了3.2億元肥約，陸續匯了1920萬元給高雄肯信集團董事長郭毓庭，作為抵償陳啟昱債務之用，等同轉個彎送錢給陳，蔡本月中已被搜索、收押，但因抗告成功，改獲交保。 此外，陳啟昱還安插兒子陳敬凱在鴻暉任職獵地，至於難度最高也最複雜的土地開發管理、申設及營運勞務與專業整合，則全甩鍋由台綠負責。

檢調查出台綠簽約的很多農地居然連台電饋線都沒有，即便案場完工發電，也無法導入台電變電所。（台電提供）

▲檢調查出台綠簽約的很多農地居然連台電饋線都沒有，即便案場完工發電，也無法導入台電變電所。（台電提供）

陳啟昱學運背景出身，曾參與520農民運動，一路從高雄縣議員、立委，官拜陳菊市長時期的高雄市副市長，蔡英文執政後，2016年出任台鹽董事長，隔年成立台鹽綠能並身兼董事長，但2021年2月突然請辭，儘管他強調任內成立台鹽綠能公司，首創國內「漁電共生」新經濟模式，已完成階段任務，因生涯規畫才辭去董座，不過，當時黨內即盛傳他是「被請辭」。

本刊調查，陳啟昱當初匆匆辭去董座，與時任行政院長蘇貞昌接獲不只一件檢舉信有關，當時有人向蘇檢舉台鹽綠能和台泥旗下嘉謙綠能合作的「漁電共生工程案」涉弊，檢舉內容稱，該工程案總經費約14億元，原本合約的違約金是承包總價的50％，即約七億元，後來卻讓違約金修改為總價的10倍，爆增到140億元，蘇貞昌當時派人查證後認為案情不單純，遂請經濟部約陳啟昱了解狀況，但陳卻無法清楚交代，這讓蘇得知後震怒，要陳走人。

綠營人士說，蘇此項人事決定，等於替民進黨執政下的國營事業提前拆掉炸彈，「比現在宣稱揭發此弊案已一年半的黃國昌，還要更早就先預警了！」 黨內人士說，蘇貞昌任內雖普遍被黨內認為作風強勢，但不少人事異動都與蘇收到具體檢舉有關，甚至因此還埋下與黨內派系恩怨，例如被認為與新系關係近的監委葉宜津，她胞弟葉光章，在陳啟昱被請辭的隔月同樣「被請辭」第一金證券董事長的職位，而葉同樣是遭檢舉公司治理、營運不當的問題，最後由蘇拍板要他自行請辭。


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